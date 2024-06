Sta per arrivare la 3° edizione del Song Summer Festival al Teatro Colosseo di Baiano (AV)

Il 22 giugno 2024, il Teatro Colosseo di Baiano (AV) ospiterà la terza edizione del Song Summer Festival, una manifestazione canora che mette in luce giovani talenti emergenti del panorama musicale e discografico. L’evento, prodotto in esclusiva da GRS/Gruppo Radio Sperone, promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica.

Venti concorrenti giovanissimi, provenienti da tutta la Regione Campania, si sfideranno per conquistare gli ambitissimi podi del Song Summer Festival. La competizione, patrocinata dalla Regione Campania e dal Comune di Baiano, rappresenta una vetrina importante per i nuovi talenti musicali della regione.

Anche quest’anno, la manifestazione sarà aperta dalla Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria, che darà inizio all’evento con la sua esibizione. La presenza di numerosi ospiti illustri, tra cui esponenti del panorama artistico musicale, militari, forze di polizia e autorità politiche e civili, arricchirà ulteriormente la serata.

In ricordo dei due valorosi agenti Michele Gaglione e Aniello Vittoria, la Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria si esibirà alle ore 18:00 del 22 giugno 2024 in Piazza Convento ad Avella (AV).

Si ringraziano il sindaco di Avella, Dott. Vincenzo Biancardi, e l’intera amministrazione.

La conduzione del festival è affidata a Peppe Alaia, Direttore Artistico di GRS, e Stefania Guarracino, scrittrice, docente e counselor, esperta in comunicazione, pedagogia, psicologia e teologia. I premi in palio saranno quattro: primo e secondo posto con una giuria tecnica specializzata, Premio delle Radio con giurati esperti in materia, e Premio della Critica F. Sodano con una giuria composta esclusivamente da giornalisti specializzati. Il tema scelto per quest’anno è la Legalità, e il Direttore Artistico promette numerose sorprese e novità.

Una delle novità di questa edizione sarà la diretta radiofonica dall’esterno del teatro con la nuovissima regia mobile, un glass insonorizzato già utilizzato ad Avella sul Castello Normanno durante il tour di Clementino. Questo studio mobile accoglierà ospiti e concorrenti, cercando di carpire anche le emozioni del pubblico presente. Inoltre, un mega schermo all’esterno del teatro garantirà la visione dello spettacolo anche a chi non riuscirà ad entrare per via dei posti limitati.

GRS/Gruppo Radio Sperone ringrazia anticipatamente il Sindaco Enrico Montanaro e tutta la sua amministrazione per il supporto logistico e amministrativo, nonché la Polizia Municipale e i ragazzi della Protezione Civile di Baiano, e tutti gli amici entusiasti di collaborare alla riuscita di questo grande evento.

Il motto di GRS, “Sempre Insieme: La musica non ha confini”, riflette la convinzione che la musica possa essere uno strumento non solo terapeutico, ma anche di socialità e inclusione. Essa può diventare un volano di messaggi forti e incisivi da divulgare a tutta la comunità.

Vi aspettiamo per condividere insieme le emozioni della vita.

(Saverio Candela)