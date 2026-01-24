MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI GRUPPO DIOCESANO DI NOLA. Il Movimento Apostolico Ciechi si impegna nella cooperazione con i popoli del Terzo Mondo. 

Una iniziativa di solidarietà riguarda la raccolta degli occhiali dismessi da vista e da sole, che attraverso un processo di classificazione, di catalogazione e di sanificazione a carico di un centro specializzato a Milano, vengono spediti alle Missioni Cattoliche presenti in Africa, nell’Asia dell’Est e nell’America latina.

Nella nostra diocesi, la raccolta viene effettuata dalla parrocchia San Biagio ( sede operativa del gruppo diocesano ) in Nola, dalla parrocchia Santa Maria delle Grazie in Marigliano e dalla rettoria di San Sossio in Somma Vesuviana, dal 1° febbraio al 30 novembre 2026.

Sarà cura degli aderenti presenti sul territorio, ricevere quanto raccolto e spedirli a proprie spese verso il centro già citato.

Tale iniziativa è stata deliberata dal Consiglio direttivo del MAC in data 14 u.s. e ne è stata fatta comunicazione al Vescovo di Nola S.E. Francesco Marino. COMUNICATO STAMPA