Moschiano si Prepara per il “Christmas Magic Space”

Il 26 e 27 dicembre 2024, il Comune di Moschiano, in collaborazione con l’associazione “Un Mondo Magico ODV”, organizza un evento straordinario per grandi e piccini: il Christmas Magic Space. Un’iniziativa voluta fortemente dal Presidente del Consiglio Andrea Pacia e dal Sindaco Sergio Pacia, che arricchirà le festività natalizie con due giornate ricche di magia e divertimento.

Il Programma

26 dicembre – Piazza Principale

A partire dalle 15:30, la piazza si trasformerà in un luogo incantato con:

– Leccornie dolci e salati per deliziare il palato dei presenti.

– Laboratori natalizi per stimolare la creatività di grandi e piccini.

– Uno spettacolare show di bolle e palloncini magici.

– L’attesissimo incontro con Babbo Natale e i suoi elfetti.

– Trucca bimbi e gonfiabili per il divertimento dei più piccoli.

27 dicembre – Palestra Scolastica

Dalle 10:00 alle 13:00, l’atmosfera natalizia si sposterà nella palestra scolastica, con:

– Un emozionante allestimento natalizio.

– Un creativo laboratorio delle letterine per Babbo Natale.

– Ancora una volta, la magia di Babbo Natale e dei suoi elfetti.

– Divertimento assicurato con trucca bimbi e gonfiabili.

– Musica e balli per concludere in allegria.

Un Natale per Tutti

Grazie all’impegno del Presidente del Consiglio Andrea Pacia e del Sindaco Sergio Pacia, Moschiano si conferma una comunità attenta a creare momenti di gioia e condivisione per tutte le famiglie. Questo evento unico rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera natalizia e trascorrere momenti di allegria in compagnia.

Non perdete l’appuntamento con il Christmas Magic Space: il Natale a Moschiano non è mai stato così magico!