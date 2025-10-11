Moschiano, incendio doloso al nuovo Municipio: solidarietà al sindaco e alla comunità

MOSCHIANO (AV) – Momenti di paura e indignazione nella serata di ieri a Moschiano, dove un incendio di natura dolosa ha colpito il nuovo edificio del Municipio. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state appiccate intenzionalmente, provocando danni e grande preoccupazione nella comunità locale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e avviato gli accertamenti tecnici per chiarire l’origine e la dinamica dei fatti.

L’episodio ha immediatamente suscitato sdegno e solidarietà da parte di cittadini, istituzioni e associazioni del territorio. Tra le prime reazioni, quella del Forum dei Giovani di Moschiano, che in un comunicato ufficiale ha espresso “massima solidarietà al Comune di Moschiano e al Sindaco” condannando “un gesto vile e criminale che rappresenta un attacco non solo a un’istituzione pubblica, ma all’intera comunità democratica”.

Il Forum ha sottolineato come colpire la sede comunale significhi “aggredire simbolicamente i valori della legalità, della partecipazione, del dialogo e del servizio al cittadino”, chiedendo una risposta “ferma e decisa da parte di tutte le forze politiche, sociali e civili”.

“Siamo certi che non saranno la paura né l’intimidazione a fermare il lavoro di chi ogni giorno si impegna per il bene collettivo. La democrazia è più forte di qualunque gesto violento”, si legge nel messaggio condiviso sui social.

Il sindaco e l’amministrazione comunale, pur profondamente colpiti dall’accaduto, hanno ringraziato la popolazione per la vicinanza e la solidarietà. Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso per individuare i responsabili del gesto criminale.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza e del rispetto delle istituzioni locali, in un momento in cui i piccoli comuni rappresentano un presidio fondamentale di coesione e legalità nei territori.