Montoro, aderisce al progetto del Banco Alimentare Campania a sostegno di 280 famiglie

Montoro, l’amministrazione comunale aderisce al progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” promossa dal Banco Alimentare Campania.

L’ente di terzo settore, attivo, in Regione Campania, si impegnerà nella distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie del territorio in difficoltà.

La rete Banco Alimentare è una realtà nazionale che recupera eccedenze alimentari da donatori della filiera agro-alimentare e dando agli alimenti, ancora buoni, un nuovo valore.

Il Banco ha proprio come mission il recupero del cibo per poterlo ridonare a chi ha bisogno, creando un ponte relazionale con chi vive momenti di difficoltà economici e sociali.

Sono 280 i nuclei familiari individuati dai servizi sociali del comune che potranno usufruire, mensilmente, di prodotti provenienti dal Fondo Nazionale indigenti e il FSE+ (Fondo Sociale Europeo Severe Material Deprivation Rate), insieme a quelli recuperati dalla stessa associazione della filiera agro-alimentare, dalle industrie e dalla grande distribuzione organizzata. Il progetto sarà attivo nel triennio 2027/2029, il Comune di Montoro sarà impegnato a livello economico con un contributo, annuale, pari a euro 17.000,00. Le famiglie riceveranno gratuitamente il pacco per 12 mesi all’anno.