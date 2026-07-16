Grottaminarda approva bilancio e DUP: Comune tra i più puntuali, oltre 8 milioni di investimenti grazie al PNRR

Con l’approvazione nella seduta del Consiglio comunale di ieri della Salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, dell’Assestamento generale di bilancio e del Documento Unico di Programmazione, il Comune di Grottaminarda risulta tra i pochi enti puntuali nell’adempimento entro i termini previsti per legge di tutti gli atti programmatori e di bilancio.

Rispetto alla Salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, il Vicesindaco, Antonio Vitale, ha spiegato che a seguito di un’attenta ricognizione da parte del Responsabile del Servizio sono state prodotte delle note e quindi effettuate delle variazioni per un assestamento generale tra i diversi assestamenti apportati quello più importante riguarda il maggior disavanzo ripianato nel Risultato di Amministrazione (569.585 euro) che rappresenta una quota del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che abbiamo previsto nel 2026, destinandola a spese di investimento quindi in conto capitale vincolando però la stessa alla realizzazione delle alienazioni previste.

Per quanto riguarda il Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio 2027/2029, la Delegata ai Lavori Pubblici, Marilisa Grillo, ha sottolineando come rappresenti la prosecuzione concreta dell’azione amministrativa e non un documento teorico; uno strumento che fotografa un Comune in trasformazione, con l’obiettivo di consolidare gli investimenti realizzati e completare gli interventi programmati per favorire lo sviluppo della comunità.

Tra le principali azioni illustrate figurano:

l’accelerazione della variante al Piano Urbanistico Comunale per favorire uno sviluppo sostenibile;

la programmazione della viabilità di accesso alla futura stazione , in collaborazione con Regione Campania e RFI, con finanziamenti già ottenuti per alcuni tratti stradali;

interventi nel settore sociale , con il completamento del Centro sociale, progetti di inserimento lavorativo attraverso il servizio civile e il programma GOL, e il sostegno al terzo settore;

il finanziamento del Distretto Commerciale Diffuso Terre dell’Ufita, destinato a rilanciare il commercio.

Corposo anche il programma di opere pubbliche, Grottaminarda attualmente è un cantiere aperto:

miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Casa comunale;

manutenzione ed implementazione di strade, marciapiedi, illuminazione pubblica;

potenziamento della videosorveglianza;

presto la messa in sicurezza della strada di località Barricella grazie a un finanziamento di circa 2,5 milioni di euro.

Ampio spazio è dedicato alla cultura, con il rilancio della Biblioteca comunale, per la quale nei giorni scorsi è stato ottenuto un nuovo finanziamento, il potenziamento del museo Antiquarium, e la partecipazione a progetti turistici legati alla Via Appia.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, sono praticamente conclusi i lavori del Palazzetto dello sport, mentre sono attesi nuovi finanziamenti per lo Stadio comunale.

Evidenziato, inoltre, il ruolo determinante del PNRR, grazie al quale il Comune ha attivato oltre 8 milioni di euro di investimenti, soprattutto nel settore scolastico:

completata la ristrutturazione dell’Asilo nido di via Bisciglieto;

in corso la realizzazione del nuovo Asilo in via Aldo Moro;

la realizzazione della nuova Mensa scolastica;

l’adeguamento sismico dell’Istituto Comprensivo;

Sarà quindi possibile il rientro delle scuole nei rispettivi plessi, completamente riqualificati e dotati di nuovi laboratori e servizi.



Approvate poi le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2026 attraverso la presa d’atto del PEF pluriennale 2026-2029; il Vicesindaco su questo argomento ha spiegato che sono stati, per il momento, inviati ai cittadini gli avvisi di pagamento relativi all’acconto soltanto per le prime due rate (17 agosto e 16 ottobre), per la terza rata, (1° dicembre) era, infatti, necessario ricevere l’approvazione del PEF da parte dell’Ato e quindi questo passaggio in Consiglio comunale.



Ultimo punto in programma l’approvazione dello Schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale, propedeutico, ha spiegato l’Assessore ai Servizi al Cittadino, Michele Spinapolice, per un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria, attualmente in regime di proroga, che verrà effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica secondo modalità che rispettino i principi della concorrenza.

In chiusura la risposta da parte del Sindaco, Marcantonio Spera, alle interrogazioni dei Consiglieri Mauro Piccolo, Imperatrice Bruno e Vincenzo Barrasso, su Parco Molinello, Isola Ecologica, Fratta, Acquedotto in Contrada Azzone, dissesto idrogeologico in contrada Bosco.