Moschiano: Filomena Pacia celebra i suoi 18 anni

Una giornata speciale da vivere e custodire per sempre. Filomena Pacia, di Moschiano, festeggia oggi il traguardo dei suoi 18 anni, circondata dall’affetto della sua famiglia e delle persone che le vogliono bene.

Tra i messaggi più emozionanti, quello degli zii Salvatore e Lilla, che le hanno dedicato parole cariche d’amore:

“Ti abbiamo vista crescere con i nostri occhi e oggi siamo orgogliosi della donna che sei diventata. Il nostro augurio è che la vita ti sorprenda sempre in meglio. Continua a sognare in grande, a ridere forte e a volare in alto. Ti auguriamo di brillare sempre di quella luce meravigliosa che porti dentro di te. Ti vogliamo un bene infinito. Auguri per i tuoi 18 anni.”

Un augurio che racchiude tutto l’affetto e l’orgoglio per una giovane che oggi si affaccia ufficialmente alla maggiore età.

A Filomena giungano anche gli auguri della redazione di Binews, con l’auspicio che questo importante traguardo sia solo l’inizio di un futuro ricco di soddisfazioni, serenità e felicità.