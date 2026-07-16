Mugnano del Cardinale, proseguono i festeggiamenti per Maria Santissima del Carmelo: questa sera un viaggio tra fede, storia e tradizione

di Francesco Piccolo

MUGNANO DEL CARDINALE – Proseguono i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmelo, all’indomani del tanto atteso ritorno della venerata statua dopo il restauro, accolta con grande emozione dalla comunità mugnanese.

Questa mattina, nella chiesa parrocchiale, è stata celebrata la Santa Messa delle ore 11, presieduta da don Giuseppe, che ha invitato i fedeli a vivere questi giorni non soltanto come un appuntamento della tradizione, ma come un autentico cammino di fede e di crescita spirituale.

Al termine della celebrazione, il parroco ha rinnovato l’invito a partecipare all’incontro in programma questa sera alle ore 18.30, dedicato alla storia della Madonna del Carmelo, della chiesa e della comunità di Mugnano del Cardinale.

«Conoscere la storia della nostra chiesa significa conoscere noi stessi – ha spiegato don Giuseppe –. Potremo approfondire tutto ciò che è legato a questa sacra immagine, ma anche riscoprire le origini della nostra comunità, nata come Cattedrale del Santissimo Salvatore e divenuta poi parrocchia. Sarà un’occasione per unire storia, cultura e fede.»

Un momento che, secondo il parroco, va ben oltre il semplice racconto del passato.

«La festa non deve essere soltanto rumore o tradizione esteriore. Deve aiutarci a innalzare il cuore a Dio. Attraverso la cultura possiamo riscoprire la bellezza che il Signore ci dona e vivere con maggiore consapevolezza la nostra identità cristiana.»

Al termine della celebrazione, don Giuseppe ha impartito la benedizione ai presenti e alle loro famiglie, affidando l’intera comunità alla protezione di Maria Santissima del Carmelo.

L’appuntamento di questa sera rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire le radici storiche e spirituali della comunità mugnanese, in un percorso che intreccia fede, memoria e tradizione, valori che continuano ancora oggi a unire intere generazioni.