Monteforte Irpino, nasce la rete dei Comuni per la tutela degli animali: “Uniti per fare la differenza”

«Gli animali non hanno voce ma noi sì». Parte da questa considerazione dell’assessore alla Tutela degli Animali di Monteforte Irpino, Francesca De Santis, l’iniziativa assunta dal Comune del paese vicino Avellino. L’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Siricio ha convocato i Comuni irpini ad un tavolo di confronto con Giovanni Ferrara, medico veterinario, garante regionale dei diritti degli animali.

E’ stato un incontro molto partecipato che ha visto la presenza di diversi Comuni, tra cui Aiello del Sabato, Lapio, Mercogliano, Montoro con il presidente delle Guardie Zoofile, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d’Alpinolo, San Potito Ultra, Scampitella, Sirignano e Taurano.

La decisione presa, che dà ufficialmente il via ad una collaborazione interistituzionale, è di fare rete tra i Comuni irpini, per tutelare gli animali con azioni concrete e coordinate.

«Non saremo più singoli enti che affrontano da soli le difficoltà che si presentano ma una comunità che sceglie di collaborare per il benessere animale – sottolinea l’assessore De Santis -. Più facciamo rete, più proteggiamo, più risolviamo. Perché un territorio che protegge gli animali è un territorio che dimostra civiltà e rispetto e amore. Solo facendo rete possiamo fare la differenza».

Diversi i progetti sui quali si sta lavorando. Si dovrebbe partire con la microchippatura gratuita porta a porta, «la prima regola per combattere il randagismo», sottolinea l’assessore De Santis. «La microchippatura porta a porta è molto efficace perché ci consente di coprire tutto il territorio e possiamo “esportarla” anche negli altri comuni. Siamo in attesa dell’autorizzazione dell’Asl di Avellino. Nel frattempo, stiamo decidendo data e luogo per la campagna di inserimento gratuito del microchip con cui sarà possibile iscrivere gratuitamente il proprio cane all’Anagrafe regionale Animali d’affezione, recandosi, muniti di documento di riconoscimento, presso il Camper del Servizio Veterinario dell’Asl che collocheremo qui a Monteforte».