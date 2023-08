– Mirabella Eclano (AV) e comuni limitrofi

Intensificati i controlli alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri. Tre patenti ritirate e due proposte per Foglio di via Obbligatorio.

In questi ultimi giorni la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha messo in campo un dispositivo preventivo che ha visto una intensificazione dei controlli del territorio, anche in considerazione dei concomitanti eventi di ordine pubblico.

I servizi, sempre rivolti al contrasto della criminalità ed alla tutela della “sicurezza della circolazione stradale”, hanno riguardato in particolare il fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcool.

Numerosi sono stati i posti di controllo effettuati sulle principali arterie di comunicazioni dai militari dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti della Compagnia di Mirabella Eclano che hanno proceduto al controllo di oltre 130 veicoli e circa 200 persone, a 3 delle quali è stata ritirata la patente.

Due le persone proposte per il F.V.O. e numerose le contravvenzioni elevate per violazioni al c.d.s.. Alcuni automobilisti sono stati controllati mentre circolavano in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche: a tre di loro, risultati positivi al test dell’etilometro, è stata contestata la violazione amministrativa con segnalazione alla Prefettura di Avellino. Uno di loro è stato affidato, sul posto, alle cure sanitarie del 118 mentre per un secondo soggetto è stato necessario il trasporto presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi (AV).

Tali controlli rientrano nel quadro dei servizi di sicurezza stradale predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino in linea con le direttive del Prefetto della Provincia, Dott.ssa Paola Spena.