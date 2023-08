Baiano: La Magica Festa della Nocciola

Gusto, Cultura e Divertimento per Tutti Nel cuore della pittoresca provincia di Avellino, precisamente a Baiano, sta per tornare uno degli eventi più attesi dell’anno: la Festa della Nocciola. Giunta alla sua ventinovesima edizione, questa festa unica nel suo genere attrae visitatori da ogni angolo della Campania e oltre, desiderosi di immergersi in un mondo di sapori, cultura e intrattenimento. Un Menù da Sogno: La Nocciola Regna Sovrana L’8, 9 e 10 settembre, Baiano si trasforma in una mecca per gli amanti della nocciola. Il menù di questa festa è un viaggio culinario che celebra l’ingrediente principale: la nocciola. Tra i piatti più famosi, spicca la pasta al pesto di nocciola, una specialità esclusiva che può essere gustata solo qui. Dai secondi di carne con crema di nocciola fino ai panini gourmet, ai taglieri di salumi e formaggi, al caciocavallo impiccato e alle tradizionali pizze montanare con varianti alla crema di nocciola, ogni piatto è una vera e propria esperienza di gusto. E non si può parlare di festa senza dolci: i truck food dedicati alla nocciola delizieranno i palati con creazioni irresistibili. Il tutto viene accompagnato da una selezione di ottimi vini e birre artigianali o tradizionali, creando il perfetto connubio tra tradizione gastronomica e innovazione. Un’ Occhiata ai Prodotti Tipici e alla Cultura Locale La Festa della Nocciola non è solo una celebrazione culinaria, ma anche un’occasione per scoprire i tesori locali. Gli espositori di prodotti tipici presenti mettono in vetrina la loro maestria e l’amore per il territorio attraverso gustosi assaggi e artigianato di alta qualità. È un’opportunità imperdibile per immergersi nella cultura locale e portare a casa autentici souvenir campani. La cultura trova spazio in vari modi durante l’evento. La mostra cinematografica, la festa itinerante dei libri e il convegno sulle tematiche ambientali, curato da Saverio Bellofatto e in programma domenica 10 settembre alle ore 11 presso il Teatro Colosseo, dimostrano come la Festa della Nocciola sia anche un’occasione per riflettere su questioni importanti e coinvolgenti. Musica e Ballo: Il Ritmo Scuote la Festa La festa non sarebbe completa senza un sottofondo musicale coinvolgente. Tanti gli artisti che si esibiranno durante l’evento, regalando momenti di alto spessore musicale. Dall’energia di Gerardo Amarante e gli Spaccapaese, all’atmosfera coinvolgente degli Alumanera e Carmine Coppola, fino alle performance dei Rareca Antica, Tarantwo, Ars Nova Napoli e Dj Set di radio CRC, la musica abbraccia tutti i generi e i gusti. E per chi desidera ballare al ritmo della festa, c’è un’area dedicata curata dalla Free Dance di Baiano, dove ogni giorno si possono scatenare sulle note della musica e della gioia. Non Perdere l’Evento dell’Anno: festaldellanocciola.it Se vuoi essere parte di questa esperienza straordinaria, segna le date sul calendario: 8, 9 e 10 settembre. Tuffati nella magia della Festa della Nocciola a Baiano e scopri quanto la nocciola possa essere versatilmente deliziosa. Per ulteriori informazioni, consulta il sito ufficiale dell’evento: festaldellanocciola.it. Preparati per tre giorni di gusto, cultura e divertimento che rimarranno impressi nella memoria