Meteo Irpinia, Epifania sotto le nuvole: pioggia protagonista e clima più fresco

L’Irpinia si prepara a vivere un’Epifania all’insegna del maltempo. Dopo una giornata, quella odierna, segnata da cieli coperti e precipitazioni sparse, più insistenti soprattutto nell’area avellinese fino alle ore centrali, la pioggia non concederà tregua nemmeno nelle prossime ore.

Per martedì 6 gennaio 2026, giorno della Befana, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte del territorio provinciale. Sono attese precipitazioni diffuse, che nel corso del pomeriggio e della sera potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, in particolare in prossimità dei principali comprensori montuosi.

Durante la notte non si escludono locali riduzioni della visibilità, con fenomeni più probabili nella Valle del Sabato, dove l’umidità e la copertura nuvolosa favoriranno foschie e banchi di nebbia.

Sul fronte termico, le temperature faranno registrare un lieve calo nei valori minimi, mentre le massime si manterranno su valori in linea con il periodo. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, con possibili rinforzi nella seconda parte della giornata, specie nelle aree più esposte.