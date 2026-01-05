AVELLINO. Piazza d’Armi, tensione tra avventori: evitata la rissa grazie all’intervento delle forze dell’ordine

AVELLINO – Momenti di tensione a piazza d’Armi, a pochi passi dal Tribunale, dove una lite tra un avventore di un locale e tre cittadini extracomunitari ha rischiato di degenerare. Secondo le prime ricostruzioni, il confronto sarebbe nato per motivi ancora da chiarire e avrebbe visto il susseguirsi di minacce verbali e alcuni spintoni.

La situazione è rientrata prima che si trasformasse in una vera e propria rissa grazie al tempestivo intervento di due pattuglie della Polizia di Stato, giunte sul posto dalla Questura di via Palatucci. Gli agenti hanno proceduto all’identificazione di tre delle quattro persone coinvolte, avviando gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

In supporto alla Polizia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Non si registrano danni a persone o cose e, allo stato attuale, non risultano denunce. Gli approfondimenti restano in corso per chiarire eventuali responsabilità.