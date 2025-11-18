Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto: tutti i numeri dell’estrazione del 18 novembre 2025

Nuova giornata di estrazioni per Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Ecco nel dettaglio tutti i numeri usciti martedì 18 novembre 2025, insieme alle quote, ai jackpot aggiornati e alla situazione dei numeri ritardatari in vista della prossima estrazione.
I numeri del Lotto del 18 novembre 2025
Bari: 7 – 35 – 82 – 62 – 16
Cagliari: 60 – 42 – 25 – 31 – 51
Firenze: 48 – 36 – 3 – 35 – 25
Genova: 17 – 57 – 9 – 66 – 85
Milano: 69 – 78 – 37 – 85 – 16
Napoli: 8 – 27 – 17 – 26 – 68
Palermo: 24 – 77 – 19 – 79 – 45
Roma: 45 – 14 – 27 – 21 – 7
Torino: 27 – 51 – 35 – 76 – 63
Venezia: 52 – 5 – 46 – 10 – 53
Nazionale: 23 – 69 – 1 – 2 – 38
10eLotto del 18 novembre 2025
I 20 numeri estratti:
5 – 7 – 8 – 14 – 17 – 24 – 27 – 35 – 36 – 42 – 45 – 48 – 51 – 52 – 57 – 60 – 69 – 77 – 78 – 82
Numero Oro: 7
Doppio Oro: 7 – 35
Numeri Extra:
3 – 9 – 10 – 19 – 21 – 25 – 26 – 31 – 37 – 46 – 62 – 66 – 76 – 79 – 85
SuperEnalotto: numeri, jackpot e quote
Combinazione vincente: 18 – 40 – 54 – 83 – 85 – 89
Numero Jolly: 4
SuperStar: 57
Jackpot 18/11/2025: 79.400.000 €
Jackpot prossimo concorso (20/11/2025): 80.200.000 €
Quote SuperEnalotto
• Punti 6: 0 – €0
• Punti 5+: 0 – €0
• Punti 5: 1 vincitore – €169.111,05
• Punti 4: 400 – €432,06
• Punti 3: 16.653 – €31,17
• Punti 2: 269.067 – €5,98
Quote SuperStar
• 6SS: 0 – €0
• 5+SS: 0 – €0
• 5SS: 0 – €0
• 4SS: 2 – €43.206,00
• 3SS: 98 – €3.117,00
• 2SS: 1.298 – €100,00
• 1SS: 8.904 – €10,00
• 0SS: 20.497 – €5,00
Vincite Seconda Chance
• 50 €: 97 vincite – €4.850,00
• 3 €: 14.659 vincite – €43.977,00
Totale: 14.756 vincite
Vincite WinBox
• WinBox 1: 2.105 vincite – €52.625,00
• WinBox 2: 238.887 vincite – €485.982,00
Totale: 240.992 vincite
I numeri ritardatari del Lotto per il concorso del 20 novembre 2025
Ritardatari assoluti
• Nazionale 82 – assente da 132 estrazioni
• Firenze 42 – 119
• Cagliari 8 – 109
• Nazionale 59 – 108
• Roma 63 – 105
• Nazionale 35 – 102
• Roma 16 – 92
• Bari 20 – 88
• Nazionale 73 – 87
• Napoli 33 – 83
Top 3 ritardatari per ogni ruota
Bari: 20 (88) – 46 (82) – 56 (47)
Cagliari: 8 (109) – 19 (70) – 72 (66)
Firenze: 42 (119) – 87/5 (60) – 65/63 (55)
Genova: 73 (75) – 10 (69) – 52 (61)
Milano: 46 (71) – 23 (69) – 89 (59)
Napoli: 33 (83) – 58 (72) – 90 (62)
Palermo: 16 (53) – 5 (51) – 56 (48)
Roma: 63 (105) – 16 (92) – 42 (57)
Torino: 88 (71) – 89 (70) – 57 (62)
Venezia: 71 (77) – 44 (71) – 57 (68)
Nazionale: 82 (132) – 59 (108) – 35 (102)
Prossima estrazione
Il prossimo appuntamento con Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto è fissato per giovedì 20 novembre 2025.
