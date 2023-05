Mercogliano (AV). Consulta Associazioni Persone con disabilita. Il presidente Esposito: “Sempre Più Tutti Insieme Oltre …”.

Un’ importante risultato quello che già si è raggiunto in termini di adesioni al nostro organismo per la partecipazione alle assemblee, frutto di un impegno e lavoro sinergico oltre che costante tra noi e l’Amministrazione Comunale di Mercogliano guidata dal Sindaco Vittorio D’Alessio in prima linea, svolto e rivolto nell’interesse generale e generoso delle Persone con Disabilità.

Su questa base, proseguiremo nel nostro impegno e con l’auspicio che possano aderire tanti altri cittadini Mercoglianesi e Associazioni con Sede Legale o operanti sul territorio di Mercogliano nel campo della disabilità, al fine di ampliare con il contributo di idee e proposte che nel tempo verranno lanciate da tutti e messe in cantiere attraverso la promozione di eventi e iniziative, volti al miglioramento della qualità della vita di queste persone che intendiamo rappresentare per la tutela dei loro diretti e nella piena inclusione sociale.

“Sono certo che al termine di questa nostra esperienza sicuramente Mercogliano sarà ancora di più una città a misura veramente di tutti – afferma in conclusione il Presidente Esposito.