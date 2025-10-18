Lega, Picone: con candidatura Carmela Rescigno lotta a malavita e riscatto Campania

“La conferma di Carmela Rescigno nella compagine della Lega per le prossime elezioni regionali è una garanzia per contrastare la malavita e per il riscatto della Campania”. Così Massimo Picone, rappresentante della Lega irpina.

“L’impegno del presidente della commissione anticamorra – prosegue il dirigente del Carroccio – è unanimemente riconosciuto. Il suo lavoro quotidiano per il rilancio delle comunità locali, per liberare le imprese dal giogo del ricatto e di logiche malate, per restituire alla politica un ruolo nobile, come luogo di rappresentanza dei bisogni dei cittadini, ha caratterizzato un intero mandato consiliare. Le istituzioni pubbliche hanno bisogno di persone di questa levatura e carattere, professionisti che sono pronti a spendersi per l’interesse generale e che sono mossi da ideali nei quali credono sinceramente e che traducono in azioni concrete, nell’espletamento del proprio incarico.

Il recente raid contro la segreteria politica di Rescigno a Pianura, condannato con fermezza dai vertici politici e istituzionali della Lega, è una plateale e criminosa conferma dell’incisività dell’attività messa in campo in questi anni.

La Campania ha bisogno di persone con le idee chiare e in grado di portare avanti con coraggio e senza ambiguità il proprio impegno. Passione, determinazione e lungimiranza sono le qualità necessarie per un cambiamento profondo della Campania, per avviare un percorso di rilancio e di sviluppo sociale ed economico, che possa offrire nuove opportunità soprattutto alle giovani generazioni, nella propria terra, e garantire a tutti i cittadini servizi essenziali dignitosi e un adeguato livello di vivibilità.

La Lega si propone come un riferimento per il riscatto della nostra regione, in grado di vincere la sfiducia e la disillusione che si propaga tra gli elettori, purtroppo convinti che ormai nulla possa cambiare. Un riferimento per chi ha intenzione di guardare in avanti”.