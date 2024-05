L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica il rinnovo di contratto per le prossime due stagioni di Mister Piero Basile.

Piero Basile, classe 1977, nato a Martina Franca è tra gli allenatori italiani di maggiore prestigio. Alla terza stagione consecutiva alla Sandro Abate, si tratta dunque di una riconferma voluta fortemente dal Club e dal Mister. In carriera Piero Basile ha allenato il Napoli Futsal, Latina, Feldi Eboli, Cisternino, LCF Martina e CSG Putignano.

“Sono felice ed onorato della riconferma – dichiara Mister Basile – ringrazio la famiglia Abate per la fiducia e la stima. Si è chiusa per noi una stagione importante, abbiamo vissuto emozioni uniche, lavorare e vivere ad Avellino è motivo di orgoglio, allenare la Sandro Abate è un privilegio. Lavoriamo per crescere ulteriormente, ci sono tutte le condizioni per far bene in un Club prestigioso, in un ambiente motivante e con un gruppo di calciatori che ha dimostrato in ogni momento il proprio valore”