BEMEVENTO. Sabato 18 e domenica 19 maggio si sono svolte le Finali di fase 1 dei Campionati Nazionali UISP – Basket e Volley.

Il Palasport “Mario Parente” di Benevento ha ospitato, sabato sera, le Finali di Basket che hanno visto la vittoria – per il secondo anno consecutivo – dell’ASD Mata Leao di Benevento. I “Leoni” giallorossi si sono aggiudicati l’ambito Trofeo al termine di un’accesissima partita con gli “Avellino Boars” di Coach Antonio Malgieri.

L’incontro è andato avanti punto a punto fino all’ultimo minuto di gioco, nel quale i ragazzi guidati da Coach Davide Formichella sono riusciti a dare l’ultimo, decisivo strappo e ad aggiudicarsi il diritto a partecipare alle Finali Nazionali di Rimini del prossimo 23 giugno. Anche i ragazzi avellinesi difenderanno l’onore irpino a Rimini, poiché il secondo posto garantisce la loro partecipazione alla Fase Nazionale di Coppa Italia.

Altrettanto avvincente la finale per i posti d’onore, che ha visto l’Hellas Altavilla prevalere su “La Primavera” di Avellino.

Il Comitato UISP Avellino/Benevento ringrazia tutte le altre Società: Ariano Bears, Nuova Pallacanestro Atripalda, Montoro Taurus e gli Underdogs di Nocera Inferiore, che hanno dato vita – insieme alle prime 4 classificate – ad un Girone di qualificazione combattuto ed avvincente, con la disputa di ben 56 incontri, tutti all’insegna della sportività e dell’allegria.

Le compagini del Volley sono scese in campo domenica sera a Caposele per le Finali Amatori Misti Open, che hanno visto la partecipazione dell’ASD Mercogliano Volley, dell’ASD Irpinia di Luogosano e dell’ASD Forever Young di Avellino; assente “ingiustificata” la Polisportiva Toriello di Santo Stefano, che all’ultimo momento non si è unita all’evento finale.

La finale tra Mercogliano e Luogosano, risoltasi a favore della prima, è stata molto più combattuta di quanto non dica il risultato di due set a zero e giocata punto a punto fino all’ultimo scambio. Anche Mercogliano, quindi, ha staccato il biglietto per Finali Nazionali di Rimini e si unirà agli amici del Basket come degna rappresentante dello Sport irpino!

La UISP Avellino invia un ringraziamento particolare all’ASD Red Wolves di Caposele, che ha ospitato l’evento con la solita, grande professionalità, e all’Amministrazione di Caposele, sempre presente al fianco degli eventi sportivi targati UISP. Infine, un affettuoso e sentito pensiero va all’Amico e grande Uomo di Sport Lorenzo Castagno, che l’anno scorso ci ha lasciati. I frutti del suo appassionato lavoro in ambito sportivo sono lì nella palestra, sono i tanti ragazzi e bambini avviati allo Sport, sono lo spirito e la gioia che Lorenzo trasmetteva e che ancora si respira nella sua Palestra!