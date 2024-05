Forino (Av): Si presenta “GISA ED ADALGISA – L’ OCCHIO DEL PAVONE”, romanzo dedicato alla cittadina irpina composto dallo scrittore Giovanni Carullo. L’ appuntamento è per Sabato 25 ore 18.30

Forino è da sempre una terra che per la sua Bellezza, la sua millenaria e gloriosa Storia ,le sue ancestrali tradizioni ha ispirato nei secoli Poeti, Autori , Scrittori a raccontare , tramandare questo meraviglioso patrimonio di Cultura.

Mai però, oppure al momento non se ne ricordano di Scrittori che sono stati così inebriati , tanto da redigere addirittura un Romanzo in suo onore. Potremo dire che questa volta la cittadina irpina ha di nuovo colpito nel ” segno” e nell’ animo, in tal caso dello scrittore Giovanni Carullo, che Sabato 25 Maggio alle ore 18.30 presso la sede della Cartolibreria Cappellaio Matto, presenterà ” Gisa ed Adalgisa – l’ Occhio del Pavone” opera romanzata ambientata proprio nella Città dei Sette Colli. Evento promosso dalla Cartolibreria il Cappellaio Matto di Rosalia Spolverino dall’ Associazione Culturale ” Prospettive. Interverranno Fabio Galetta e Paolo D’ Amato , modererà la Giornalista di Orticalab Rosaria Califano. Da. Bio.