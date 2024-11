Ladygem lancia il suo nuovo singolo: “Ricominciare da Me”. VIDEO

Ladygem, nome d’arte di Ludovica, è una talentuosa artista nata ad Avellino il 26 febbraio 1999 e residente a Sirignano. Con il suo nuovo singolo Ricominciare da Me, disponibile su tutte le piattaforme digitali come Spotify, YouTube e Amazon Music, Ladygem si presenta al pubblico in una veste artistica rinnovata, raccontando una storia di rinascita e forza interiore.

Il significato del brano

Ricominciare da Me è un inno alla riscoperta di sé stessi, un invito a trasformare le fragilità personali in punti di forza. Ladygem condivide la sua esperienza personale, descrivendo come il percorso di introspezione e crescita interiore possa cambiare la percezione del mondo esterno. “Mettere a nudo la propria anima non è sempre facile, molte volte fa paura, ma il risultato offre una vista sensazionale che non puoi evitare di vedere,” ha dichiarato l’artista. “Sei pronto anche tu a ricominciare da te?”

Un progetto nato grazie a persone speciali

La realizzazione di Ricominciare da Me è stata resa possibile grazie alla vittoria di Ladygem al Song Summer Festival nel 2022. Questo prestigioso riconoscimento le ha permesso di produrre un inedito che racchiude la sua essenza artistica e personale. Ladygem ha voluto ringraziare pubblicamente le persone e i team che hanno contribuito a questo importante traguardo:

@puntozerolaradio, @grs.radio e il Song Summer Festival : per aver creduto nel suo talento e premiato il suo impegno artistico.

: per aver creduto nel suo talento e premiato il suo impegno artistico. Alfonso La Verghetta di Italy Sound Lab: per il lavoro impeccabile sull’arrangiamento, il mix e il mastering, che hanno dato al brano un sound professionale e raffinato.

di Italy Sound Lab: per il lavoro impeccabile sull’arrangiamento, il mix e il mastering, che hanno dato al brano un sound professionale e raffinato. Luigi Brandi: per aver curato le parole del brano, traducendo con sensibilità e precisione il messaggio che Ladygem voleva comunicare.

Un messaggio universale

Con Ricominciare da Me, Ladygem offre un messaggio universale: ognuno di noi ha il potere di trasformarsi e ricominciare, nonostante le difficoltà. Il brano rappresenta un viaggio emozionale che invita l’ascoltatore a riflettere sulla propria crescita personale e a trovare la forza di ricominciare.

Non resta che ascoltare Ricominciare da Me e lasciarsi ispirare dalla voce e dal messaggio di Ladygem. Disponibile ora su tutte le principali piattaforme digitali.