Carbonara di Nola: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale il 27 novembre 2024

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 Verranno discusse le modifiche al bilancio secondo quanto previsto dall’ articolo 175, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 , per adeguare le previsioni economiche del prossimo triennio alle esigenze del Comune.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio e variazioni finanziarie per gli esercizi 2024/2026

Sarà esaminato il riconoscimento di debiti non previsti nel bilancio, oltre alla copertura degli stessi tramite variazioni, come regolato dagli articoli 193 e 194 del Decreto Legislativo 267/2000, con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.