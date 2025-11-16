“La voce di Don Giuseppe Autorino per la Giornata Mondiale dei Poveri”

In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, la nostra comunità è invitata a rinnovare il proprio impegno di vicinanza verso chi vive nella fragilità. Questo appuntamento annuale, voluto da Papa Francesco, è un tempo prezioso per ricordarci che la carità non è un gesto estraneo alla nostra vita cristiana, ma il suo cuore pulsante.

Per accompagnarci in questo cammino, il nostro parroco Don Giuseppe Autorino ci offre un messaggio di orientamento e di speranza. Con la sua consueta sensibilità pastorale, Don Giuseppe ci richiama a uno sguardo più umano, più vero, capace di riconoscere nei poveri non un peso, ma una presenza che interpella e illumina.

Accogliamo dunque le sue parole come una lettera alla comunità, un invito a lasciarci toccare dal Vangelo e a diventare segno concreto di misericordia.

Messaggio di Don Giuseppe Autorino

Giornata Mondiale dei Poveri

Carissimi, oggi siamo chiamati a guardare i poveri non come un problema, ma come volti e storie da accogliere. La carità nasce da piccoli gesti: un saluto, un ascolto, una mano tesa.

Come comunità vogliamo essere segno di speranza e prossimità, perché nessuno si senta solo o dimenticato. Lasciamoci toccare dal Vangelo e impariamo a vedere in ogni povero la presenza del Signore.

Camminiamo insieme nella misericordia.

Il parroco

Don Giuseppe Autorino