Regionali Campania, Enzo Alaia fa tappa a Baiano: folla e sostegno per il candidato di Casa Riformista. VIDEO

Baiano – Domenica 16 novembre 2025. Prosegue il tour elettorale di Enzo Alaia, candidato alla Regione Campania con la lista Casa Riformista, che questa mattina ha fatto tappa a Baiano per incontrare cittadini del suo territorio, amministratori e sostenitori del territorio.

L’appuntamento si è svolto alle ore 11 presso Villa Giosuè, sulla collina di Gesù e Maria, dove Alaia è stato accolto da una platea numerosa e partecipe. Molti residenti hanno voluto essere presenti per ascoltare le proposte del consigliere regionale uscente, manifestandogli vicinanza e sostegno in vista della prossima tornata elettorale.

All’incontro erano presenti anche numerosi rappresentanti istituzionali dell’area, tra cui il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, e i primi cittadini di Avella e di altri comuni dell’Irpinia. Le amministrazioni locali hanno sottolineato l’importanza del dialogo costante con la Regione e il ruolo svolto da Alaia negli ultimi anni sul fronte sanitario, infrastrutturale e sociale.

Durante il suo intervento, il candidato ha ribadito l’impegno a proseguire il lavoro avviato, illustrando le priorità del programma di Casa Riformista e soffermandosi sulle esigenze specifiche del Baianese e dell’area mandamentale.

La tappa di Baiano si inserisce nel fitto calendario di incontri che Alaia sta portando avanti in tutto il territorio irpino, con l’obiettivo dichiarato di costruire una Campania “più vicina ai territori, più moderna e più equa”.



