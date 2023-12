La Magia del Natale a Lauro (AV): Un mese di Eventi Festivi

Il Comune di Lauro (AV) ha ufficialmente presentato il cartellone natalizio per il 2023, regalando ai residenti e ai visitatori un mese ricco di eventi festivi. Dal 3 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, la cittadina del vallo si vestirà a festa, offrendo un’ampia gamma di attività per tutti i gusti.

Polar Express: Viaggio Verso il Natale

L’iniziativa “Polar Express” prenderà il via domenica 3 dicembre in Via Casoria. Questa affascinante iniziativa ospiterà 8 laboratori creativi e del gusto, rimanendo aperta fino al 29 dicembre. Sarà un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera natalizia e lasciarsi ispirare dalla creatività.

Panettone Solidale con La Croce Rossa

Sempre nella giornata di domenica 3 dicembre, in Piazza, sarà possibile partecipare al “Panettone Solidale” in collaborazione con La Croce Rossa, Comitato di Avellino, sede di Lauro. Un modo delizioso e solidale per condividere il calore delle festività con la comunità.

Carovana del Pino Irpino e “Il Mondo che Vorrei”

Il 7 dicembre, in Piazza Marginale Lancellotti, si potrà attendere l’arrivo della carovana del Pino Irpino con l’evento speciale “Il Mondo che Vorrei”. Un’occasione per riflettere sulle aspirazioni e i desideri per il futuro.

Christmas Festival al Palazzo Pignatelli

Il 10 dicembre, presso il Palazzo Pignatelli, dalle 10 alle 13, si terrà il “Christmas Festival”. Un momento di festa e divertimento per tutte le età, con attività e intrattenimenti per grandi e piccini.

Canto di Natale e Presentazione del Libro

Il 15 dicembre, l’Auditorium Filippo Neri sarà il palcoscenico per il “Canto di Natale” a cura della scuola d’infanzia Statale “B. Croce” di Lauro alle 15:30. Alle 18, nella Chiesa della Collegiata, ci sarà la presentazione del libro “Un Infinito Mare Carminio” di A. Mauro.

Villaggio di Babbo Natale e Trofeo Federal Cross

Il 16 dicembre, la piazza Pandola si trasformerà nel “Villaggio di Babbo Natale e i suoi Elfi”, con attività per tutta la giornata. Il 17 dicembre, a Migliano di Lauro, si svolgerà il Secondo Trofeo Federal Cross, con emozionanti competizioni.

Concerti e Manifestazioni Speciali

La musica natalizia avrà il suo spazio il 17 dicembre alle 19:30, con Rita Ciccarelli e FlowinGospel in concerto presso la Chiesa di Santa Margherita e Potito in Piazza Municipio. Il 20 dicembre, alle 19, arriverà il concerto di Natale dell’I.C. “Croce e dell’ISIS Nobile-Amundsen” nella stessa location.

E Pace Sia: Manifestazione alla Scuola dell’Infanzia

Il 22 dicembre, presso l’Auditorium Filippo Neri, si terrà la manifestazione “E Pace Sia” della Scuola dell’Infanzia paritaria “Il Mondo che Vorrei baby” di Lauro. Un momento di riflessione e condivisione.

Cantano i Pastori: Una Novella in Musica

Il 23 dicembre, l’Auditorium Filippo Neri si trasformerà in uno scenario magico con “Cantano i Pastori”, una sacra novella musicale. La vigilia di Natale sarà caratterizzata dalla cantata dei pastori in tour per le chiese di Lauro, con un’esibizione finale presso la Chiesa Parrocchiale e piazza frazione Fontenovella.

Incontri con Babbo Natale e Eventi Solidali

Il 26 dicembre, Babbo Natale incontrerà i bambini presso il Christmas Village di Piazza Marginale Lancellotti dalle 10 alle 19. Il 30 dicembre, all’Auditorium Filippo Neri, si terrà la tombolata solidale, mentre alle 18:30 al Castello Lancellotti sarà il momento del Gran Ballo a cura della Pro Lauro.

Per tutti i dettagli sugli eventi e gli orari, vi invitiamo a consultare il manifesto allegato. La Magia del Natale a Lauro vi aspetta per un mese indimenticabile di festa, condivisione e gioia. Buone Feste!