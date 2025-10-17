La Giornata Europea sulla Depressione ad Avellino

Presso la Struttura riabilitativa psichiatrica della Casa di Cura “Villa dei Pini” di Avellino il 17 ottobre 2025 si è tenuto l’evento, la Giornata Europea della Depressione promosso dalla European Depression Association (EDA) Italia ONLUS. L’evento ha visto la partecipazione attiva e attenta degli utenti e dei loro familiari e degli operatori della salute mentale. Durante la manifestazione sono stati proiettati brevi video e filmati rappresentativi dei diversi modi di fare formazione e informazione. Questo evento è stato uno delle numerose iniziative che si svolgeranno in tutta Italia in date vicine a quella ufficiale che quest’anno cade il 18 ottobre 2025. Il tema scelto quest’anno per la Giornata Europea sulla Depressione è “La depressione in un mondo in corsa“. Il manifesto 2025 dell’EDA Italia ONLUS sottolinea che «la cosiddetta “iperattività dei pensieri” è forse il sintomo più subdolo dei disturbi dell’umore nelle loro varie forme: ciò che, quando si è inquieti, interferisce con la concentrazione e l’attenzione, con la qualità del sonno, con la tranquillità o irritabilità degli atteggiamenti». Vivendo in un periodo di accelerazione continua la nostra mente non riesce a tenere il passo di questa frenesia e soprattutto chi ha un equilibrio fraglie ha un rischio maggiore di sviluppare la depressione. Uno degli obiettivi principali della Giornata Europea sulla Depressione dell’EDA Italia ONLUS è come sempre quello di fornire informazioni scientifiche, accurate e chiare sulla depressione e sui disturbi dell’umore al pubblico. La EDA Italia ONLUS lancia un messaggio importante sulla possibilità di intercettare, diagnostica e curare la depressione e i disturbi dell’umore. Attualmente, esistono strumenti diagnostici e terapeutici adeguati, efficaci e sicuri, che integrano diverse conoscenze cliniche, sociali e culturali. La lotta contro lo stigma è un altro obiettivo importante dell’EDA Italia ONLUS, che, grazie al contributo dei media e alla capacità comunicativa dei giornalisti, sta incrementando la consapevolezza e la conoscenza della salute mentale. È fondamentale fidarsi e affidarsi ai professionisti della salute mentale, con l’aiuto, l’incoraggiamento e il sostegno delle persone vicine (familiari, compagni di scuola, amici, colleghi di lavoro). La Giornata Europea sulla Depressione è un’occasione di incontro e di condivisione.