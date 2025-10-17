CAMPANIA – Cirielli attacca: “Fico e Manfredi certificano il fallimento del centrosinistra su Napoli”

NAPOLI – “Leggo che il sindaco Gaetano Manfredi e il candidato Roberto Fico oggi hanno presentato un libro dei sogni per Napoli, certificando di fatto che in dieci anni la Regione non ha fatto nulla per la città. Li ringrazio perché, assieme a De Luca che non perde occasione per attaccare i 5 Stelle, sono i nostri migliori testimonial per dire ai campani che è tempo di cambiare”.

Così Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, commenta con toni duri la presentazione del programma politico di Fico e Manfredi, puntando il dito contro la gestione del centrosinistra negli ultimi anni.

“Il mio legame con Napoli è speciale – prosegue Cirielli – qui ho frequentato la Scuola Militare Nunziatella. È arrivato il momento di ridare alla città il ruolo che merita, in Italia, nel Mediterraneo e nel mondo. Da subito attiveremo una sinergia istituzionale tra Regione, Comune e Governo per garantire sicurezza reale in tutte le zone della città, perché nessuna area di Napoli può restare fuori dal controllo della legalità”.

Il viceministro annuncia anche priorità concrete per il suo programma: “In parallelo – aggiunge – metteremo mano seriamente a sanità e trasporti, aumentando l’efficienza dei servizi. Con noi Napoli tornerà capitale non solo per storia, bellezza e cultura, ma anche per crescita, lavoro e innovazione”.

Un intervento che segna l’avvio della fase politica più calda verso le regionali in Campania, con Cirielli deciso a presentarsi come alternativa al centrosinistra che – a suo dire – avrebbe “lasciato Napoli e i campani senza risposte per troppo tempo”.