I contratti d’incarico professionale pubblici e privati, ne discutono gli architetti irpini

Si terrà ad Atripalda, lunedì 20 ottobre a partire dalle ore 14.00, presso la sala convegni Formaedil, in C.da San Lorenzo 1, l’evento formativo “I contratti d’incarico professionale pubblici e privati”, promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Avellino, in collaborazione con Assorup e Formaedil Avellino. A introdurre i lavori saranno il presidente degli architetti irpini, Vincenzo De Maio e il presidente Formaedil Avellino, Antonio Prudente. Introdurranno il consigliere Luciano Aletta e il presidente Assorup, Daniele Ricciardi. Interverranno Ulderico Izzo, direttore finanziario ASL Napoli, Alfonso Cecere dell’Università degli studi di Napoli, Roberto De Toma, provveditore Azienda Ospedaliera di Benevento e Gianfranco Guarino, consigliere dell’Ordine degli architetti di Avellino.

L’iniziativa formativa sarà dedicata all’analisi approfondita della normativa vigente in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla corretta remunerazione dei professionisti, alle modalità di affidamento dei contratti e ai requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche. Nella parte conclusiva dell’incontro, il focus si sposterà sul settore privato, con l’obiettivo di esaminare la relazione tra professionista e committente, le dinamiche contrattuali e le responsabilità reciproche, evidenziando l’importanza della trasparenza, della chiarezza dei ruoli e di una comunicazione efficace come elementi essenziali per la tutela e la valorizzazione della professione.