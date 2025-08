Italia nella Morsa del Caldo: l’Anticiclone ‘Caronte’ Spinge le Temperature verso i 40 Gradi

L’Italia entra in una nuova fase di calore estremo, mentre l’anticiclone africano noto come “Caronte” si espande su gran parte del territorio nazionale, promettendo giornate roventi con temperature prossime ai 40°C. Il fenomeno, che prende il nome dal leggendario traghettatore delle anime nell’Inferno dantesco, arriva in un momento critico dell’estate, quando il Paese è già provato da settimane di clima torrido e scarsità di piogge.

Secondo i modelli meteorologici, la colonnina di mercurio salirà fino a 40°C a Terni, 39°C a Firenze e 38°C a Roma. A Milano, seppur con temperature massime di 36°C, il tasso di umidità renderà la percezione del calore molto più alta, raggiungendo i 40°C percepiti.

L’ondata di caldo non risparmierà nemmeno le ore notturne: le temperature minime oscilleranno tra i 20 e i 24°C, accentuando la sensazione di disagio termico. Questo scenario, aggravato dal fatto che siamo ormai ad agosto e le giornate iniziano ad accorciarsi, suggerisce un’intensità anomala rispetto alle medie stagionali. Rispetto al 2012, anno in cui un’ondata simile portò temperature fino a 36-37°C, i nuovi picchi segnano un incremento di almeno 3-4°C in poco più di un decennio — un segnale inequivocabile del cambiamento climatico in atto.

Le previsioni indicano che Caronte potrebbe mantenere il proprio dominio sul Mediterraneo almeno fino al 16 o 17 agosto. Un possibile cambiamento del quadro meteorologico, con instabilità e temporali al Nord, è atteso solo nella terza settimana del mese. Fino ad allora, la popolazione è invitata a ridurre l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, idratarsi frequentemente e prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone vulnerabili.

Nel frattempo, le autorità locali stanno monitorando la situazione e predisponendo misure di emergenza, dai piani per l’assistenza sanitaria agli allarmi per rischio incendi. L’Italia, come molte parti dell’Europa meridionale, si ritrova così ancora una volta a fare i conti con gli effetti sempre più frequenti e intensi del riscaldamento globale.

Caronte ha iniziato il suo tragitto. E finché non attraverserà nuovamente il suo fiume, l’Italia resterà sospesa in un’estate infuocata.