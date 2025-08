Sturno Sport Festival 2025: Sport, Emozioni e Spettacolo nel Cuore dell’Irpinia

Sturno, 10-14 agosto 2025 – Si è aperta la sesta edizione dello Sturno Sport Festival, uno degli eventi estivi più attesi in Irpinia, che unisce sport, cultura e intrattenimento in un mix vincente. Cinque giorni intensi al campo sportivo “Il Castagneto”, con un programma ricco di iniziative rivolte a tutte le età, coinvolgendo atleti, istituzioni e ospiti di caratura nazionale e internazionale.

Inaugurazione e Sport per Tutti

Il taglio del nastro si è tenuto l’11 agosto, alla presenza di autorità locali e ospiti d’eccezione, tra cui Luca Vismara e Paola Perego, testimonial dell’evento. L’apertura ha dato il via a una maratona di sport che ha visto protagonisti tiro con l’arco, calcio, boxe, ginnastica ritmica, basket, pallavolo, equitazione, danza e molto altro.

Grande emozione per la lezione di tiro con l’arco tenuta da Mauro Nespoli, tre volte medagliato olimpico, così come per la presenza del pugile professionista Ivan Zucco e del campione di judo Pino Maddaloni, oro olimpico a Sydney 2000.

Sport Inclusivo e Celebrazione del Talento

Lo spirito del festival è stato inclusivo: sono state tante le attività dedicate allo sport paralimpico, grazie a testimonial come Federico Nilo Maldini (tiro a segno) e Alesia Maurelli, ginnasta e capitana della nazionale di ginnastica ritmica, medagliata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024.

Durante la manifestazione si è tenuto anche il Memorial “Aurelio Cangero”, con premi per il miglior giocatore, capocannoniere e portiere.

Talk, Cultura e Prevenzione

Accanto allo sport, ampio spazio è stato dedicato alla cultura e al sociale. Talk come “Nessuno è una cosa sola” e “Note e chiacchiere” hanno affrontato temi di attualità, benessere mentale e inclusione. Inoltre, il Rotary Club ha organizzato una sessione di screening medico gratuito e sensibilizzazione alla prevenzione.

Spettacoli Serali e Divertimento

Ogni sera, il palco del festival ha ospitato spettacoli musicali e DJ set: da tributi a Rino Gaetano e Led Zeppelin, a serate dance e live show con ospiti radiofonici e DJ di fama nazionale. Tra le serate più attese, la “Notte dei Desideri” e il “Fuori Party” del 13 agosto.

Un Evento in Crescita

Lo Sturno Sport Festival si conferma una manifestazione in forte crescita, capace di unire la comunità locale e attrarre visitatori da tutta la regione. Un’occasione unica per valorizzare lo sport, promuovere sani stili di vita e condividere momenti di gioia collettiva.