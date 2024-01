IRPINIA. Depurazione e IIA: si torna a Scioperare

Questa mattina i Segretari Provinciali di Fismic-Fiom-Uilm insieme alle RSU di ASIDEP hanno analizzato la situazione della depurazione e avendo avuto la certezza del mancato rispetto dell’accordo del 15 novembre, fatto in Prefettura, hanno deciso di passare al contrattacco, proclamando lo sciopero ad oltranza per la prossima settimana.

Domani ci sarà un’assemblea presso l’ASI di Avellino per organizzare lo sciopero coinvolgendo i 54 lavoratori di ASIDEP.

L’ASI e anche l’Assessore Marchiello dichiarano i segretari Zaolino, Morsa e Altieri devono giustificarsi di fronte ai lavoratori e l’opinione pubblica del mancato rispetto dell’intesa che prevedeva l’arrivo di IrpiniAmbiente nella gestione della depurazione.

Riteniamo che si debba tentare di recuperare il tavolo della Prefettura per un ultimo tentativo prima del disastro possibile con la fermata delle fabbriche del cratere.

Su IIA ritorna prepotentemente lo spettro della privatizzazione selvaggia.

Ci sono notizie di una trattativa diretta tra Leonardo e il gruppo Casertano che consentirebbe a Leonardo di abbandonare IIA con tutte le conseguenze che possiamo immaginare.

Lunedì 15 gennaio ci sarà un’assemblea generale a Flumeri per informare i lavoratori concludono Zaolino, Morsa e Altieri e assumere le iniziative di lotta che potrebbero sfociare in una grande manifestazione con Istituzioni Amministratori e Sindaci per tentare di bloccare il Governo Meloni dal perseguire questa idea scellerata che metterebbe a rischio centinaia di posti di lavoro.