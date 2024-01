Incendio domato a Contrada: Intervento notturno dei Vigili del Fuoco di Avellino

Nella notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti prontamente nel territorio del comune di Contrada, in via Canali, per fronteggiare un incendio che ha interessato un deposito agricolo. L’allarme è scattato intorno alle ore 03:00, richiedendo l’intervento immediato delle squadre di soccorso.

Dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli sono state inviate due squadre di Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente. Le fiamme, che hanno avvolto il deposito agricolo, sono state domate con tempestività, e l’area è stata messa in sicurezza per prevenire eventuali pericoli ulteriori.

Fortunatamente, non si sono registrate persone coinvolte nell’incidente, garantendo la sicurezza di chiunque potesse trovarsi nelle vicinanze. I Vigili del Fuoco hanno agito con professionalità e determinazione per limitare i danni e contenere l’emergenza.

Parallelamente all’intervento dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul luogo anche i Carabinieri del nucleo radiomobile di Baiano. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi di propria competenza, contribuendo così alla ricostruzione della dinamica dell’incendio e assicurando la collaborazione sinergica delle forze dell’ordine.

L’incendio a Contrada rappresenta un ennesimo esempio dell’importante lavoro svolto dai Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità. L’efficace coordinamento tra le diverse squadre di soccorso ha permesso di gestire prontamente l’emergenza, evitando danni maggiori e proteggendo il patrimonio agricolo locale.