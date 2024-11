Il Pomigliano ferma sul pari la Real Normanna. Al Gobbato è 0-0

Non si ferma la striscia positiva del Pomigliano. I granata conquistano un buon pareggio tra le mura del Gobbato, contro la Real Normanna di mister Sanchez, tra le compagini più attrezzate per ben figurare in campionato. Mister Rea arriva alla sfida con gli aversani con gli uomini contati. Tra gli assenti Matute e Grande, oltre allo squalificato Tommasini. Mister Sanchez è costretto a fare ancora a meno di Esposito, mentre parte dalla panchina De Rosa.

PRIMO TEMPO

A partire meglio sono gli ospiti. Al 3′ Guarracino lancia in area verso Di Girolamo che prova a sorprendere Bellarosa, che devia in angolo. Pochi minuti dopo l’estremo pomiglianese è ancora bravo a deviare in corner una bella conclusione degli ospiti. Al 13′ il Pomigliano reclama un calcio di rigore per un fallo in area di Tansella, il direttore di gara non è dello stesso avviso, e fischia il fallo in attacco. Al 17′ ci prova Cardone dalla distanza, ma il tiro non impensierisce Merola. Risponde la Real Normanna con un pallonetto di Caso Naturale, Bellarosa riesce ad allontanare il pericolo smanacciando il pallone. Il clima si surriscalda con l’ingresso nel settore ospite dei tifosi aversani, accompagnati da fumogeni e bombe carta. L’arbitro si deve costretto a richiamare i 22 nel cerchio di centrocampo, sospendendo temporaneamente, per qualche minuto la gara. Al 28′ si affaccia in attacco la squadra di Sanchez con un calcio di punizione di Di Girolamo, che finisce però alto. Ancora la Normanna al 35′ pericolosa su calcio piazzato, il tiro di Marzano viene però deviato in corner da Bellarosa. Sugli sviluppi dell’angolo Battaglia trova il cornata di testa ma ancora l’estremo difensore granata nega il gol agli ospiti, azione poi fermata da un fallo in attacco. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il primo acuto è di marca granata, con Principe che si rende pericoloso con un tiro smorzato che viene poi raccolto da Granato, che da fuori area tira fuori. Al 58′ ci prova di testa Guarracino per gli ospiti, il tiro è però alto sulla traversa. Al 60′ Principe prova a disturbare Merola in fase di rilancio, l’estremo aversano rischia ma riesce ad arginare l’attaccante, lo stesso Principe ci riprova nel giro di pochi secondi, ma la punta non trova la giusta coordinazione. Le due squadre si affrontano a viso aperto senza risparmiarsi, per la Normanna ci prova ancora Marzano di testa, la palla è però fuori. Al 67′ Serrano affronta palla al piede la difesa del Pomigliano fino al limite dell’area, per poi passare la palla sull’esterno sinistro a Guarracino che tira, nonostante la posizione defilata, con la palla che si infrange sul palo. Al 77′ calcio di punizione dalla trequarti a favore dei padroni di casa, il tiro diretto di Sorrentino viene respinto da Merola. Un minuto dopo Pomigliano vicino al gol con Principe, il colpo di testa da distanza ravvicinata è però, ancora una volta , preda dei guantoni di Merola. I ragazzi di mister Rea provano a spingere nel finale, incursione in area di Siciliano, quando mancano 6 minuti più recupero alla fine, il tiro a giro è però deviato in angolo dal portiere. Negli ultimi minuti poco gioco e nervi tesi, con il direttore di gara impegnato a tenere l’ordine, spezzettando più volte il gioco. Il triplice fischio arriva dopo 8 minuti di recupero.

TABELLINO

POMIGLIANO – REAL NORMANNA 0-0

POMIGLIANO: Bellarosa, Granato, Dorato (89’ Siniscalchi), Tassiero (95′ Imbimbo), Liccardi, Piscopo, Di Prisco (85′ Garofalo), Cardone, Principe, Siciliano (85′ Martone), Tansella (78′ Sirabella). A DISPOSIZIONE: Mucerino, Balestrieri, Nelli Tagliaferro, Viglietti. ALLENATORE Felice Rea

REAL NORMANNA: Merola, Sieno, Di Girolamo, Marzano, Serrano, Fontanarosa (85′ Cestrone), Canneva (50’Russo, 76′ Nocchiero), Battaglia, Caso Naturale, Guarracino, Delli Paoli. A DISPOSIZIONE Poerio, Sequolino, De Rosa, Lagnena, Acosta, Ruggiero. ALLENATORE Luigi Sanchez

DIRETTORE DI GARA: Alessandro Cisternini (Seregno)

ASSISTENTI: Riccardo Marcone (Nocera Inferiore) e Andrea Mallardo (Napoli)

AMMONITI: Tassiero, Piscopo, Liccardi (Pomigliano) Marzano, Fontanarosa e Battaglia (Real Normanna)

RECUPERO: 4′ minuti nel primo tempo – 8′ minuti nel secondo tempo