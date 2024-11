Porta Nolana, Ultima Fermata: pendolari in piazza per la Circumvesuviana. Foto e Video

di Albino Albano

Si è svolta questa mattina, sabato 23 novembre 2024, presso la stazione di Porta Nolana, la manifestazione-sit-in dei pendolari della Circumvesuviana, organizzata per richiamare l’attenzione sulle condizioni critiche di questa storica linea ferroviaria. L’evento ha visto una partecipazione numerosa, con pendolari provenienti da tutti i territori serviti dalle linee vesuviane, dalla città metropolitana di Napoli all’agro nocerino-sarnese e al baianese.

La chiamata alla mobilitazione, lanciata attraverso media e social, ha avuto l’effetto sperato: centinaia di persone si sono riunite per chiedere maggiore rispetto per i diritti dei viaggiatori e la tutela di un patrimonio comune che, negli anni, ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dei territori attraversati.

I partecipanti hanno raggiunto Porta Nolana con treni dedicati, organizzati per agevolare l’arrivo dei manifestanti, nonostante le consuete difficoltà causate da ritardi, soppressioni e disservizi.

Le richieste dei pendolari

La manifestazione nasce dall’esasperazione dei pendolari nei confronti di una gestione delle linee vesuviane che negli ultimi anni ha portato a un progressivo peggioramento del servizio, con una diminuzione delle corse e un aumento dei disservizi. Durante il sit-in, i manifestanti hanno ribadito le loro richieste principali, già presentate due mesi fa in Prefettura, tra cui:

Declassamento dei direttissimi sulla linea di Sorrento e implementazione delle corse, con l’eliminazione della linea Torre Annunziata.

e implementazione delle corse, con l’eliminazione della linea Torre Annunziata. Corse dirette sulla linea Napoli-Baiano senza cambio treno a San Giorgio a Cremano.

senza cambio treno a San Giorgio a Cremano. Rimodulazione del percorso e delle modalità di partenza del bus navetta Volla-Centro Direzionale.

del bus navetta Volla-Centro Direzionale. Aumento del numero di stazioni presenziate, per garantire maggiore sicurezza e supporto ai viaggiatori.

I pendolari chiedono un nuovo programma di esercizio condiviso, che coinvolga Regione, EAV, sindacati e i rappresentanti delle comunità locali, per superare quella che definiscono “la peggior crisi della Circumvesuviana”.

Un appello contro i silenzi e i no

La manifestazione è stata anche un’occasione per denunciare il muro di silenzio da parte dell’azienda EAV e l’assenza di risposte concrete alle richieste avanzate dai pendolari. I comitati organizzatori – tra cui NO al taglio dei treni della Circumvesuviana, Comitato Civico di Ottaviano A. Cifariello ETS, Legambiente Campania, e Federconsumatori Campania APS – hanno sottolineato l’importanza di garantire un servizio ferroviario equo e funzionale per tutti i territori, senza discriminazioni.

L’amministratore delegato dell’Eav ha incontrato i manifestanti raccogliendo le loro richieste e interloquendo in prima persona per capire le loro esigenze. Ecco in allegato il video dell’incontro.

La speranza dei pendolari è che questa manifestazione riesca a rompere il muro di indifferenza e a stimolare un dialogo costruttivo per il rilancio di un servizio fondamentale per migliaia di cittadini.