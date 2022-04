Il Nola 1925 cade con la Nocerina: ai Molossi il derby

Il Nola cade in casa della Nocerina e non riesce a confermarsi dopo la bella vittoria in trasferta di Molfetta. Per i bianconeri si ferma Cappa, in porta va Mariano, mister Condemi punta ancora sul 343 ma sceglie Di Dato al posto di Corbisiero.

La partita, complice anche le porte chiuse per la sanzione al club di casa, inizia a ritmi blandi. A sbloccarla è Palmieri al 20′, abile ad arpionare un pallone in area e trafiggere Mariano. Passano 18′ minuti e la Nocerina trova il raddoppio con Cuomo che fa partire un tiro dalla distanza che batte ancora Mariano. Il Nola reagisce e trova il gol che la rimette in carreggiata al 41′: Caliendo recupera un pallone vagante in area e fa partire un tiro al volo imparabile per Venditti. Passano solo 2′ e la Nocerina taglia le gambe al Nola: tiro dalla distanza di Bovo e deviazione decisiva per battere il giovane portiere nolano. Il Nola ritorna in campo nel secondo tempo con il piglio giusto e crea 4 palle nitide per accorciare ma, come recita la regola non scritta più famosa del calcio, alla fine è la Nocerina a segnare con un contropiede micidiale chiuso da Cuomo. Il Nola accusa il colpo e cerca di rialzarsi. Al 71′ i Molossi perdono Garofalo per doppio giallo. Al 95′ il Nola segna il gol del 4-2 con D’Angelo, 10 reti stagionali per lui. A partire dalla prossima settimana il Nola avrà ben 4 gare in casa in 14 giorni.

