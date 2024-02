Il Neo Presidente di Fratelli d’Italia Ines Fruncillo a Sperone: Obiettivi e Ascolto del Territorio

Sperone, 2 febbraio 2024 – Il nuovo presidente di Fratelli d’Italia per la Provincia di Avellino ha fatto visita a Sperone per un incontro con gli iscritti della sezione locale del partito. La sua presenza segna l’inizio di un percorso volta a consolidare e rilanciare la presenza di Fratelli d’Italia nell’Irpinia, ponendo l’accento sull’ascolto delle esigenze del territorio.

Il principale obiettivo del neo presidente è quello di instaurare un dialogo diretto con gli iscritti, al fine di comprendere a fondo le dinamiche locali e le necessità dei cittadini. Questa iniziativa rappresenta una chiara volontà di avvicinarsi alla base del partito, coinvolgendo attivamente i membri e dando voce alle loro preoccupazioni e proposte.

In un’intervista esclusiva, il neo presidente di Fratelli d’Italia ha dichiarato: “Il nostro partito è fortemente impegnato nel rafforzare la sua presenza sul territorio. Vogliamo essere vicini alle persone, capire le loro esigenze e lavorare con loro per costruire soluzioni concrete. Siamo qui per ascoltare, imparare e agire per il bene della comunità.”

L’incontro a Sperone rappresenta solo il primo passo di una serie di iniziative che il presidente intende intraprendere in tutta la provincia di Avellino. L’obiettivo è creare una rete solida e partecipativa, in cui ciascun membro abbia la possibilità di contribuire attivamente alla crescita del partito.

Durante l’incontro con gli iscritti, sono state sollevate diverse tematiche, tra cui la valorizzazione del territorio, lo sviluppo economico e l’attenzione alle esigenze sociali, la precarietà dei lavoratori stagionale della Comunità montana Partenio. Il presidente ha assicurato che queste tematiche saranno al centro dell’agenda politica di Fratelli d’Italia nell’Irpinia.