Monetti Editore presenta il nuovo libro di poesie “Canto dell’anima…Versi in colore” dell’artista Pina Magro

Monetti Editore è lieto di annunciare la pubblicazione del nuovo libro di poesie dell’artista poliedrica Pina Magro, intitolato “Canto dell’anima…Versi in colore”. Pittrice, poetessa culturale e decoratrice ceramica, Pina Magro ha conquistato il panorama artistico con la sua espressione multiforme, evidenziata in numerose mostre collettive e personali.

L’artista, già docente di discipline artistiche, ha ricevuto ampi riconoscimenti dalla critica e da importanti figure del mondo dell’arte. Personalità come Tina Piccolo, Bruno Gallo, Luigi Pumpo, Giovanni Moschella e Pasquale Vinciguerra hanno elogiato la sua versatilità artistica. Il critico Orazio Tanelli, docente universitario e direttore del “Ponte italo-americano U.S.A.”, ha sottolineato che le liriche e la pittura di Pina Magro emergono da emozioni di carattere crepuscolare, creando un dialogo unico tra parole e colori.

I riconoscimenti prestigiosi ottenuti dalla Magro includono Trofei Pomigliano d’Arco, Maschio Angioino (Na), Isola d’Ischia, Città di Firenze 40° anno Premio Vanvitelliano, Premio Museo Altavilla Irpina, Premio Graffito d’Argento (Na) e molteplici menzioni speciali d’onore in importanti concorsi artistici.

Tra i suoi lavori più riconosciuti, troviamo la silloge poetica “Le mie rime nel colore,” pubblicata da Monetti Editore nel 2017. Pina Magro ha dimostrato una straordinaria abilità nel coniugare la pittura e la poesia, creando opere che svelano il suo mondo interiore attraverso il linguaggio cromatico e lirico.

L’artista, inserita in cataloghi ed antologie prestigiose, continua a contribuire in modo significativo al panorama artistico internazionale. La sua partecipazione in giurie di concorsi poetici e i numerosi titoli accademici testimoniano il suo impegno costante nella promozione e diffusione dell’arte in tutte le sue sfaccettature. Monetti Editore è entusiasta di presentare questo nuovo lavoro che incarna la straordinaria creatività di Pina Magro e ne celebra il talento poliedrico.