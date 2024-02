Not(te) da Oscar: Una Serata Magica di Musica e Cinematografia a Mercogliano

Il 4 febbraio 2024, gli amanti della musica e del cinema avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica nella suggestiva cornice della Chiesa madre dei Santi Pietro e Paolo a Mercogliano. A partire dalle 18:30, la serata “Not(te) da Oscar” promette di regalare emozioni indimenticabili grazie al talento del trio LOV, un gruppo di musicisti ammirati sia a livello locale che nazionale.

Il cuore pulsante dell’evento sarà l’interpretazione delle colonne sonore iconiche dei film più amati di sempre. Il trio LOV, composto da musicisti di grande esperienza e passione, trasformerà la Chiesa madre in un palcoscenico magico, in cui melodie celebri si fonderanno con l’atmosfera sacra e suggestiva dell’edificio religioso.

La combinazione di musica e cinema ha il potere di trasportare gli spettatori in mondi lontani, risvegliando emozioni e ricordi legati alle scene più memorabili delle pellicole cinematografiche. La serata promette di essere un’occasione per riunire la comunità e condividere insieme la passione per la settima arte e la musica.

Un elemento unico di questa esperienza è la partecipazione del pubblico. Ogni spettatore avrà la possibilità di essere il protagonista della serata, vivendo e condividendo le sensazioni scaturite dalle note e dalle immagini proposte dal trio LOV.

L’ingresso all’evento è gratuito, rendendo l’esperienza accessibile a tutti gli appassionati di musica e cinema della zona. La Chiesa madre dei Santi Pietro e Paolo, con la sua atmosfera suggestiva, si presta perfettamente a ospitare questo connubio di arte e emozioni.

Non perdere l’occasione di vivere una serata magica, dove il fascino della musica e il potere del cinema si fondono per creare un’esperienza indimenticabile. Segna la data: Domenica 4 febbraio 2024, a partire dalle 18:30, a Mercogliano. Sii pronto a lasciarti trasportare in un mondo di emozioni cinematografiche, guidato dalle note incantate del trio LOV.