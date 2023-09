Il Napoli svela la sua birra ufficiale: SSC Napoli Beer

La SSC Napoli ha fatto un annuncio sorprendente attraverso un tweet, ufficializzando il lancio della sua birra ufficiale, la SSC Napoli Beer. Questo progetto è stato reso possibile grazie a un accordo di licenza tra il club di calcio partenopeo e El Original S.r.l., un’azienda specializzata nella creazione e distribuzione di prodotti nel settore delle bevande.

La SSC Napoli Beer è stata concepita e ideata per diventare il compagno perfetto di tutti i momenti di convivialità dei tifosi azzurri, nonché per continuare a celebrare la storica vittoria del terzo Scudetto conquistato nella passata stagione. La lattina della birra presenta una vivace livrea azzurra, il nuovo logo tricolore del SSC Napoli e uno scudetto celebrativo creato in onore del terzo titolo di campione d’Italia vinto dagli azzurri. Questi elementi distintivi rendono la SSC Napoli Beer non solo una bevanda deliziosa, ma anche un oggetto iconico da conservare come ricordo di questo straordinario successo.

La SSC Napoli Beer è una birra Lager con un contenuto alcolico del 4,9%, il che la rende una scelta rinfrescante e adatta a un’ampia varietà di occasioni. La sua gradazione alcolica moderata la rende una bevanda accessibile e perfetta per essere gustata durante le partite o durante i momenti di festa con amici e familiari.

I tifosi e gli appassionati potranno acquistare la SSC Napoli Beer a partire dal 20 settembre presso una serie di punti vendita selezionati. Tra i rivenditori autorizzati figurano Sigma Campania, Ottimo Supermercati, Crai, Decò, Dodecà, Eté, Pam, Di Palo, e Moderna 2020. Questa ampia rete di distribuzione garantirà che la birra sia facilmente accessibile a tutti i tifosi e agli amanti del calcio.

Per ulteriori informazioni sulla SSC Napoli Beer, è possibile visitare il sito ufficiale del prodotto all’indirizzo napolibeer.com.

Questo annuncio segna un ulteriore passo avanti nella diversificazione del brand SSC Napoli e offre ai suoi sostenitori una nuova e deliziosa esperienza legata al calcio. La SSC Napoli Beer è destinata a diventare un punto di riferimento per i tifosi azzurri e un omaggio alla passione e all’orgoglio che circondano il club.

(Andrea Salvatore Guerriero)