MUGNANO DEL CARDINALE. Arriva Marco Calone in concerto in onore di San Michele

Il prossimo 9 Ottobre 2023 a MUGNANO DEL CARDINALE (AV) in piazza San Michele, in onore dei festeggiamenti di San Michele, si esibirà Marco Calone, grazie all’impegno dell’agenzia Scafuri Spettacoli che è riuscita a fare inserire nel fitto calendario dei concerti anche il paese mandamentale. Giovane cantante neomelodico che giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno si è imposto sulla scena della musica napoletana, trovando il consenso di una grossa fetta di pubblico. Ed oggi dalle ragazzine alle nonne, dai ragazzi intenti a corteggiare le loro ragazze ai nonni che intonano “T’aggio purtato na’ Rosa” alle loro mogli con i capelli argento. Marco Calone, piace proprio a tutti! Successo dopo successo (Vallo Accarezza’, E staje male, L’urdema vota, Si felice tu, e tanti altri) si è affermato con le sole sue forze. Marco è figlio d’arte, uno dei pochi figli d’arte che è riuscito a far dimenticare questa sua condizione. Nato da una storia d’amore che ha tenuto banco agli inizi degli anni 90 a Napoli, proprio tra la cantante e attrice Cinzia Oscar, ancora oggi artista di grande successo e molto amata e Franco Calone, cantante con un certo seguito. Una storia che ha appassionato tutti i loro fan.