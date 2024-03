Il LICEO CLASSICO “G. CARDUCCI” DI NOLA PARTECIPA AL SEMINARIO NAZIONALE DELLA R.N.L.C.

Riceviamo e pubblichiamo.

22/03/2024: Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Assunta Compagnone, e la Prof.ssa Elisabetta Galeotafiore, Referente per la R.N.L.C., hanno preso parte al Seminario Organizzativo e Formativo della Rete Nazionale dei Licei Classici, tenutosi a Roma presso il Liceo “Terenzio Mamiani”.

I tavoli di lavoro sono stati caratterizzati da proficui momenti di confronto sulle nuove sfide che il Liceo Classico si trova ad affrontare, nella piena consapevolezza che la sua imperitura identità formativa costituisca uno “scrigno” di conoscenze e competenze che guidano gli studenti alla maturazione dello spirito critico, anche nella ricerca dei propri talenti. Nel passato, così come nel presente e nel futuro, lo studio delle lettere classiche (nella loro multiforme varietà), in prospettiva anche multi/inter-disciplinare, oltre ad appassionare gli allievi, forgia animi eclettici, capaci di comprendere a funditu i valori portanti della civiltà europea.

Partendo da questi incontrovertibili spunti di riflessione, sono emerse idee e proposte concrete sull’utilizzo sapiente delle tecnologie nell’ambito delle humanae litterae, sui nuovi orizzonti metodologici, sulla valutazione degli apprendimenti e sull’importanza delle azioni di orientamento (anche attraverso la progettazione di curriculi verticali in ingresso e in uscita).

Il Liceo Classico, lungi dall’essere un iter di studi anacronistico ed obsoleto, avrà sempre, come sua peculiare linfa vitale, l’humus dell’immortalità che ci deriva dai nostri progenitori; è questo il motivo per cui la classicità reca in sé la radice della modernità!