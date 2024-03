Aspettando Fare E.CO.: domani, al Circolo della Stampa di Avellino, l’appuntamento con Francesco Delzio

La rivoluzione in corso nel mondo del lavoro è il tema al centro del primo dei quattro appuntamenti che anticipano la prima edizione di Fare E.CO., il Festival dell’Economia e della Cooperazione in programma a Montefusco (AV) dal 18 al 20 aprile 2024.

Quattro voci dal catalogo di Rubbettino Editore, per un calendario di anteprima che sarà inaugurato domani pomeriggio, mercoledì 27 marzo, con la presentazione editoriale che vedrà protagonista Francesco Delzio.

Professore presso l’Università Luiss Guido Carli e la Scuola nazionale dell’Amministrazione, consigliere d’amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia ed editorialista, Delzio è autore del saggio dal titolo L’era del lavoro libero – Senza vincoli né barriere. Siamo pronti a questa rivoluzione?. Del volume e delle tematiche che ne sono alla base, lo scrittore dialogherà insieme al giornalista Gianni Colucci, responsabile della redazione di Avellino de Il Mattino.

Per l’occasione, inoltre, in apertura sarà presentato al pubblico e agli organi di stampa territoriali l’iniziativa Fare E.Co. – il Festival dell’Economia e della Cooperazione, in attesa della tre giorni di Montefusco.

Presenti al tavolo, per esporre l’iniziativa, ci saranno: Antonio Borea, presidente della cooperativa sociale Intra; Giulia D’Argenio, progettista; e Gaetano Zaccaria, sindaco di Montefusco.

Appuntamento, dunque, a domani pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino (in corso Vittorio Emanuele II, n.6).

Aspettando Fare E.CO., infine, proseguirà con le successive date del 5 e 6 aprile.