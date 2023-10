Il Gruppo di Minoranza consiliare di Quadrelle: “Caro sindaco…”

(Riceviamo e Pubblichiamo). Caro Sindaco, Le ricordiamo che non siamo in campagna elettorale per questa c’è ancora tempo. Se ognuno di noi guarda il proprio orto non c’è orto migliore di quello di noi stessi, alcuni di noi hanno difficoltà a riconoscere il buon operato di altri e pensa che tutto quello che si fa con le proprie mani non è paragonabile con quello degli altri. Nei nostri ruoli l’operato è giudicato dai cittadini!

Per nostra concezione l’opposizione va fatta nei luoghi dovuti e nelle sedi comunali dove c’è il confronto e no sui social, ne abbiamo dato dimostrazione!

La finalità del nostro articolo era solo quello di chiarire alcuni aspetti sulle problematiche sotto riportate:

una è stata anche rilevata da un componente della maggioranza, per quali motivi le imprese di Quadrelle sono sempre escluse dai lavori Comunali. Se chiedono di partecipare per i lavori pubblici sicuramente sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (oltre a vari portali MEPA CONSIP ECC.).(anche perché è il loro pane quotidiano), non è un compito di noi amministratori controllare i requisiti bensì l’ufficio preposto che è competente in materia, affinché tutti i partecipanti rispettano le regole sugli di appalti pubblici, che sono già in vigore da molti anni.

Il secondo è voce della comunità, il mancato utilizzo del pulmino scolastico.

Se tempo a dietro si richiedeva di non utilizzare il pulmino per la questione Covid, ad oggi la situazione è in ben diversa per ovvie ragioni! Avete sempre evidenziato che il contributo a carico della cittadinanza non copriva nemmeno le spese di Gasolio ma visto i Vostri tanti impegni (recupero di somme) e di tanti contributi che il Comune, per nostra fortuna sta ricevendo, alla luce odierna non sembra tanto una questione economica ma bensì una questione di organizzazione, bastava anticipare e posticipare l’uscita di chi è proposto al servizio nelle sue ore di lavoro coincidente con l’entrata negli istituti preposti o comunque trovare altra soluzione che potesse essere il cambio del pulmino stesso.

Se si interviene su un’opera per renderla funzionate o accogliente vuol dire che quell’opera già è esistente!

L’eredità che ogni nuova Amministrazione trova e lascia non devono essere di confronto ma bensì di sprono per migliorare ulteriormente il Comune! Non è l’eredità che dà fiducia agli amministratori… sono i cittadini a dare fiducia!

Siamo qui tutti ad aspettare la Vostra Eredità e se sarà come quella che abbiamo già ereditato, sicuramente si incontreranno seri problemi:

Aumento IMU per sostenere la spesa energetica, al quale noi avevamo suggerito un piano energetico come è stato attuato in altri Comuni che avrebbe portato ad una riduzione della spesa di di circa 30.000,00 euro (previsto anche dalle legge).

Transazione non favorevole al Comune. Un caso molto discusso in Consiglio Comunale per la relazione del Legale del Comune (allegata agli atti) in cui era possibile attuare una soluzione più favore con la revoca della convenzione, ma voi avete scelto di attuare un danno minore per la controparte ma non per il Comune. Ad oggi questo contenzioso costa al Comune circa euro 100.000,00 (tra valore del bene e spese legali) mentre l’accordo sottoscritto è stato di euro 60.000,00. Nei confronti di altri assegnatari trovandosi nelle medesime condizioni, usufruendo di agevolazioni, le amministrazioni precedenti hanno concluso con il recupero dell’INTERA somma stabilita dalle sentenze senza ulteriori danni a carico del Comune e della Comunità.

A Voi non è chiaro il concetto di CONTINUITA’ AMMINISTRATIVA che si succedono tra le vecchie amministrazione e le nuove amministrazioni.

Al momento la Vostra amministrazione ha solo progettato! Ciò che avete realizzato e concluso sono solo contributi Statali e Regionali! Inoltre alcuni lavori sono caduti anche in area non programmate ma utili per alcuni cittadini e non per l’intera comunità!

Una cosa è la progettazione di opere pubbliche per lo sviluppo della Comunità, un’altra cosa è vedere se saranno finanziate e messe in atto!

Il compito di ogni minoranza è quello di sindacare affinché non ci siano sprechi economici e ulteriori aggravi economici per i cittadini, verificare che le risorse siano utili per l’intera comunità e non solo per una piccola parte! Il Vostro operato sicuramente sarà giudicato dai cittadini e non solo da noi della minoranza.

Ci teniamo a precisare che l’assenza nei Consigli Comunali di qualche componente del gruppo di minoranza è dovuta strettamente a motivi di salute o ad impegni lavorativi ma regolarmente tutti giustificati.

Questa non è carta stampata quello che vogliamo ricordare per il gruppo di maggioranza, nei Consigli Comunali ed altre attività (vedi seduta del 30.05.23 – 21.06.23 – 22.09 23 ecc.) qualche componente di maggioranza risultava assente e per alcuni punti la stessa maggioranza non ha votato compatta (presenza di astenuti) quindi la invitiamo a valutare bene prima il suo orto e poi quello degli altri!

Il Gruppo di Minoranza consiliare di Quadrelle