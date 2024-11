Il Dottor Stefano Colucci e la sua Famiglia donano un Quadro di San Andrea Apostolo alla Chiesa di Sirignano

Nel cuore della festa di Sant’Andrea e avvolti dalla magia del periodo natalizio, la Chiesa di Sirignano si arricchisce di un dono prezioso: un’opera di rara bellezza e profonda spiritualità, un dipinto del XVII secolo attribuito al maestro Giacinto Brandi, raffigurante San Andrea Apostolo con la croce.

Questo capolavoro, databile intorno al 1650, è stato offerto alla comunità dal dottor Stefano Colucci e dalla sua famiglia, un atto di fede e amore che risplende come un raggio di luce nella storia del paese. La consegna, simbolo di devozione e rispetto per le radici culturali del territorio, è stata affidata alla dottoressa Michela Colucci, che con fierezza ha rappresentato la famiglia in questo momento di solenne emozione.

Chi Era Giacinto Brandi?

Nato a Poli, vicino Roma, nel 1621, Giacinto Brandi è stato uno dei più importanti pittori barocchi del suo tempo. Formatosi nella bottega di Alessandro Algardi e influenzato dalla monumentalità di Pietro da Cortona, Brandi ha saputo distinguersi per il suo stile dinamico, caratterizzato da composizioni drammatiche e un uso magistrale della luce e del colore.

Tra le sue opere più significative si annoverano pale d’altare e dipinti sacri realizzati per numerose chiese romane, che testimoniano la sua straordinaria capacità di combinare devozione e arte. Il dipinto di San Andrea Apostolo, donato alla Chiesa di Sirignano, è un esempio della sua maestria nel trasmettere il pathos e la spiritualità attraverso la pittura.

Un Restauro di Eccellenza: L’Arte di Girolamo Caruso Avella

Il restauro dell’opera è stato affidato al maestro Girolamo Caruso Avella, restauratore personale del dottor Stefano Colucci, il cui talento e passione per il recupero delle opere d’arte hanno restituito a questo capolavoro il suo originario splendore.

L’intervento, durato circa un mese, è stato condotto con un’attenzione maniacale per i dettagli e un profondo rispetto per l’opera originale. Grazie alla sua maestria, il dipinto non solo è stato restaurato, ma è rinato, riportando alla luce la forza emotiva e il messaggio spirituale intrinseco all’arte di Giacinto Brandi.

Caruso Avella, conosciuto per la sua abilità e il suo impegno verso la valorizzazione del patrimonio artistico, ha realizzato il restauro interamente in forma benefica, offrendo un ulteriore segno di generosità e dedizione verso la comunità e l’arte. La sua opera non è solo un lavoro tecnico, ma un atto d’amore che testimonia quanto l’arte possa essere veicolo di bellezza e spiritualità.

Un Saluto e un Invito alla Comunità

Nel contesto di questo straordinario dono, il dottor Stefano Colucci rivolge i suoi più calorosi saluti alla comunità di Sirignano e augura a tutti un Buon Natale Piccirillo, portando con sé il messaggio di speranza e rinnovamento che quest’opera rappresenta.

Con grande entusiasmo, invita la cittadinanza a visitare la Chiesa e ad ammirare il dipinto: non solo un capolavoro artistico, ma un simbolo vivente di spiritualità, tradizione e appartenenza.

Un Dono che Unisce Fede e Cultura

La famiglia Colucci, attraverso questo gesto di generosità, rinnova il suo impegno verso la valorizzazione dell’arte sacra e del significato spirituale che essa racchiude.

La Chiesa di Sirignano, commossa e grata, accoglie questo dono come una testimonianza di bellezza e devozione. Questo dipinto non rappresenta solo una straordinaria opera d’arte, ma anche il risultato dell’abilità di un restauratore eccezionale, il cui lavoro ha dato nuova vita a un frammento prezioso della nostra storia.

La comunità è invitata a visitare la Chiesa, per ammirare questo capolavoro e celebrare insieme l’arte e la fede che uniscono passato e presente in un filo di luce e speranza.