Montevergine: prima spolverata di neve della stagione e attesa per nuove precipitazioni

Montevergine, 30 novembre 2024 – Dalla webcam del Santuario di Montevergine arriva l’immagine tanto attesa da appassionati e curiosi: la prima, seppur debole, spolverata di neve dell’anno ha fatto la sua comparsa sulle cime del massiccio irpino. Anche se al momento il manto bianco è poco significativo, l’evento segna l’avvio della stagione invernale in alta quota.

Le previsioni indicano che nelle prossime ore potrebbe verificarsi un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Dall’Adriatico, dove si registrano locali e isolati temporali, sono attese deboli precipitazioni che potrebbero raggiungere anche il territorio campano. Seppur irregolari, queste piogge potrebbero risultare nevose a partire dai 1000 metri di altitudine.

Un altro elemento di rilievo è la presenza di venti forti provenienti dai quadranti nord-orientali, che stanno interessando tutte le zone della regione. Questi venti non solo aumentano la percezione del freddo, ma possono anche rappresentare un rischio per la sicurezza, specialmente per chi si trova in viaggio o all’aperto. Si raccomanda quindi la massima prudenza.

Gli appassionati di meteorologia e i residenti delle zone montane sono invitati a seguire con attenzione gli aggiornamenti, in quanto l’evoluzione del maltempo potrebbe portare novità significative nelle prossime ore. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.