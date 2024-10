Il Convitto Nazionale di Avellino si tinge di rosa: al via lo screening senologico in collaborazione con LILT

A partire da domani e fino alla fine di ottobre, il Convitto Nazionale di Avellino si colorerà di rosa in occasione della Giornata Internazionale contro il cancro al seno, una ricorrenza promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare sulla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno. L’iniziativa vedrà la storica facciata del Convitto illuminata da luci rosa grazie al Led Wall dell’Istituto, un gesto simbolico ma di grande impatto visivo e sociale per ricordare l’importanza della lotta contro il cancro al seno.

Nell’ambito di questa campagna di sensibilizzazione, il Convitto, sotto la guida del Rettore Prof. Attilio Lieto, ospiterà nei propri spazi uno screening senologico gratuito rivolto a tutto il personale femminile dell’Istituto, realizzato in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). Il coordinamento dell’attività di screening sarà curato dal Prof. Belli, un impegno concreto che mira a favorire l’accesso alla prevenzione per coloro che operano quotidianamente all’interno della scuola.

«Illuminare di rosa la facciata del Convitto e ospitare uno screening senologico per il nostro personale è un modo per essere parte di una battaglia che ci riguarda tutti, e che si vince solo attraverso la prevenzione», ha dichiarato il Prof. Lieto. «È un’occasione preziosa per ricordare a ciascuno di noi l’importanza di prendersi cura della propria salute, oltre che per rafforzare i valori di solidarietà e supporto che sono alla base della nostra comunità».

L’iniziativa si inserisce all’interno del “mese rosa”, un periodo dedicato a livello mondiale alla sensibilizzazione sul tumore al seno, con numerose manifestazioni ed eventi che coinvolgono enti pubblici e privati, scuole e associazioni, al fine di promuovere una cultura della prevenzione e del benessere. Lo screening senologico messo a disposizione del personale del Convitto rappresenta dunque un segnale importante, che testimonia l’attenzione della scuola verso il benessere delle sue collaboratrici e il sostegno a una causa fondamentale per tutta la società.

Grazie a questa iniziativa, il Convitto Nazionale di Avellino si conferma una realtà che va oltre l’educazione scolastica, ponendosi come punto di riferimento anche per la salute e il benessere della sua comunità.