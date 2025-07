“I Nomadi sotto il cielo d’Irpinia: storie, canzoni e libertà a Santa Paolina

Musica, storia e passione faranno tappa a Santa Paolina (AV) mercoledì 30 luglio 2025 con l’attesissimo concerto dei Nomadi, una delle band più longeve e amate del panorama musicale italiano. L’evento, a ingresso libero, si terrà in via Francesco Aufiero e si preannuncia come uno degli appuntamenti più coinvolgenti dell’estate irpina.

Un’occasione imperdibile non solo per i fan della storica formazione emiliana, ma anche per tutti gli appassionati della musica dal vivo, che potranno lasciarsi trasportare dalle note di brani intramontabili come Dio è morto, Io vagabondo, Noi non ci saremo e tanti altri successi che hanno segnato intere generazioni.

Il concerto si inserisce nel cartellone estivo promosso dal Comune di Santa Paolina e nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità e ai visitatori un momento di aggregazione popolare, nel segno della cultura musicale, della partecipazione collettiva e della memoria condivisa.

Con oltre sessant’anni di carriera alle spalle, i Nomadi continuano a portare in giro per l’Italia un repertorio che coniuga melodia e impegno civile, restando fedeli ai valori di solidarietà, libertà e giustizia sociale che hanno sempre caratterizzato la loro storia artistica.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 22:00, ma si consiglia al pubblico di raggiungere la zona con anticipo per godere appieno dell’atmosfera di festa che animerà il borgo per l’intera serata.

Santa Paolina si prepara così ad accogliere uno degli eventi clou dell’estate, un incontro tra musica e memoria capace di unire generazioni diverse in un’unica grande emozione. Una serata da vivere, da cantare, da ricordare.