TUFINO. Sanzioni Stradali: Previsti 400.000 euro di proventi per il 2025 grazie all’autovelox, l’anno 2024 erano erano solo 2500 euro. Un incremento vertiginoso

Gli enti locali continuano a fare affidamento sulle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada come una delle principali fonti di finanziamento per la sicurezza e la manutenzione stradale. Per il 2025, è stata stimata, da una delibera di Giunta datata 16 dicembre 2024 del Comune di Tufino, una previsione di incasso pari a 400.000 euro, un dato che confrontato con quello dell’anno prima,2500 euro, fa riflettere su quanto sia importante l’autovelox entrato in funzione sulla statale 7 bis per il piccolo comune dell’area nolana

In linea con quanto stabilito dall’articolo 208 del Codice della Strada, almeno il 50% di questa somma dovrà essere destinato ad attività mirate a migliorare la sicurezza stradale e potenziare i controlli sul territorio. Ecco una ripartizione indicativa:

Segnaletica stradale:

Almeno 100.000 euro saranno impiegati per il miglioramento, l’ammodernamento e la manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale, essenziale per garantire una circolazione sicura.

Un’altra parte consistente, pari ad almeno 100.000 euro , sarà utilizzata per rafforzare i controlli stradali, acquistare nuovi strumenti tecnologici, veicoli e attrezzature per la Polizia Municipale.

I fondi residui saranno destinati a progetti di sicurezza per pedoni, ciclisti e altre categorie vulnerabili, oltre che a programmi di educazione stradale nelle scuole.

La previsione di 400.000 euro non è solo una stima economica, ma rappresenta un tassello importante su cui punta l’amministrazione di Tufino.