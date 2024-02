GRS/Gruppo Radio Sperone: Sempre a sostegno dei giovani studenti e del territorio

Il Gruppo Radio Sperone (GRS) si fa promotore di un’iniziativa volta a mettere in luce le potenzialità della radiofonia e a offrire opportunità alla Generazione Z. Questo progetto, concepito con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della comunicazione radiofonica, è il risultato di una collaborazione fruttuosa con l’Istituto Tecnico Economico “Luigi Amabile” di Avellino e l’associato GRS Avv. Almerigo Pantalone.

Il GRS, da sempre impegnato a supportare i giovani studenti e a promuovere le eccellenze del nostro territorio, ha messo in campo una progettualità ambiziosa e stimolante. L’idea dietro questa iniziativa è quella di far emergere le grandi opportunità offerte dal mondo della radiofonia, offrendo così ai ragazzi e alle ragazze una prospettiva stimolante e creativa.

Il progetto non sarebbe stato possibile senza la preziosa collaborazione dell’Istituto Tecnico Economico “Luigi Amabile” di Avellino, e vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine al Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Antonella Pappalardo, per il suo supporto e la sua apertura a nuove iniziative educative. La scuola è un luogo cruciale per la crescita e lo sviluppo dei giovani, e siamo entusiasti di poter contribuire al loro percorso formativo attraverso questa iniziativa.

Un ringraziamento speciale va anche all’Avv. Almerigo Pantalone, membro associato del GRS, per la sua collaborazione costruttiva e il suo impegno nel rendere possibile questo progetto. La sinergia tra istituzioni educative e realtà associative è fondamentale per la realizzazione di iniziative di successo, e l’Avv. Pantalone ha dimostrato un impegno encomiabile in questo senso.

Per diffondere ulteriormente la consapevolezza e coinvolgere il pubblico, il GRS invita tutti a partecipare all’evento di presentazione che si terrà Mercoledì 07 Febbraio 2024, alle ore 10:00, presso la nostra struttura in via dei Funari a Sperone (AV). Sarà un’occasione unica per scoprire le potenzialità del progetto e per comprendere come la radiofonia possa essere una risorsa educativa e formativa per i giovani.

“GRS/Sempre Insieme” è il nostro motto, e siamo determinati a costruire un futuro radioso per la Generazione Z attraverso l’entusiasmante mondo della radiofonia. Vi aspettiamo numerosi per condividere questa avventura insieme!

(Andrea Salvatore Guerriero)