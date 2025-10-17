Sperone – Segnalazioni di degrado alla scuola dell’infanzia: il consigliere Muccio sollecita l’intervento del Comune

Alcune mamme dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Sperone hanno segnalato una situazione di degrado e potenziale pericolo all’interno dell’area giochi. Secondo quanto riportato, le giostre risulterebbero pericolanti, mentre nella zona circostante si sarebbe formato un accumulo di foglie, buste e altro materiale.

A farsi portavoce della segnalazione è il consigliere comunale Pasquale Muccio, del gruppo Uniti per Sperone, che ha evidenziato come la responsabilità della manutenzione non ricada sulla scuola, ma sugli uffici comunali competenti.

«Sollecito chi di dovere – ha dichiarato Muccio – a intervenire con urgenza per la pulizia dell’area e il ripristino delle condizioni di sicurezza delle giostre, al fine di garantire la tranquillità e l’incolumità dei bambini», ha aggiunto il consigliere.

Muccio ha inoltre sottolineato l’importanza di un monitoraggio costante degli spazi pubblici frequentati dai più piccoli, affinché simili situazioni vengano prevenute e affrontate tempestivamente.