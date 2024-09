“Gestione del cambiamento: visione e innovazione” – Il convegno nazionale che disegna il futuro dei centri commerciali, 12 settembre, Vulcano Buono.

Nel cuore pulsante di Nola, presso il maestoso Vulcano Buono, il 12 settembre alle 9.30 si alzerà il sipario su un evento straordinario: “Gestione del cambiamento. Visione ed innovazione”. Un convegno nazionale che getterà lo sguardo verso il futuro dei centri commerciali, riunendo i massimi degli esperti italiani del settore.

Gaetano Graziano, vicepresidente di Adcc, aprirà le danze, seguito da Andrea Riello, che guiderà il dibattito con mano esperta. I saluti arriveranno da Stefano Pessina, presidente Adcc, Alfredo Gaetani, leader dell’Interporto Campano, e Andrea Miranda, presidente del Cis di Nola.

Quattro tavole rotonde, a cui parteciperà anche l’amministratore delegato del Vulcano Buono Francesco Furino, daranno vita a un vortice di idee: si partirà affrontando “Le sfide del cambiamento nel settore immobiliare”, per poi tuffarsi nel mondo delle “Strategie di comunicazione per il cambiamento”. Il viaggio continuerà con le “Nuove prospettive di gestione” e si concluderà esplorando “Approcci vincenti nel retail”. Sarà una mattinata di ispirazione e innovazione, dove visioni audaci si trasformeranno in piani concreti per il domani dei centri commerciali.